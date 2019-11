Venezia | nuova acqua alta oggi | picco massimo a 114 cm

Venezia : Pellicani (Pd) - 'il Comitatone apre una nuova stagione dopo il 12 novembre' : Venezia, 27 nov. (Adnkronos) - "II Comitatone di ieri segna l’inizio di una nuova stagione, chiamiamola pure una nuova epoca per la città. Il governo ha finalmente posto la giusta attenzione su Venezia. Non solo sono state stanziate le risorse per concludere Mose e per riprendere finalmente gli inte

Allerta Meteo - nuova tempesta in arrivo con pioggia e neve : rischio alluvioni al Nord - acqua alta a Venezia : Allerta Meteo – Ieri, 17 novembre, Venezia è stata colpita da una terza alta marea eccezionale in meno di una settimana e sono previste ancora altre inondazioni. I livelli dell’acqua hanno raggiunto i 150cm ieri. Nonostante questo picco sia stato più basso degli incredibili 187cm di martedì 12 novembre, ha provocato non pochi problemi in città. La soglia di 150cm, che non era stata raggiunta più di una volta in un singolo anno, si è ...

Nuova allerta a Venezia : picco acqua alta raggiunge 150 cm poi cala : AGGIORNAMENTO 14.30 - Il picco dell'acqua alta a Venezia ha raggiunto 150 centimetri a Punta della Salute e ora il livello sta calando. Verrebbe così scongiurato il picco previsto di 160 centimetri. Secondo il Centro Maree del Comune qualche minuto dopo le 12.30 l'acqua ha raggiunto il livello di 155 centimetri in mare poi per poi iniziare a scendere.Nuova allerta a Venezia: confermato picco di acqua alta da 155-160 centimetriConfermate le ...

Nuova allerta a Venezia : confermato picco di acqua alta da 155-160 centimetri : Confermate le previsioni di ieri con un picco di acqua alta a Venezia di circa 155-160 centimetri intorno alle 13. Piazza San Marco è stata chiusa ai pedoni, poiché nonostante il livello del mare Adriatico davanti alla laguna appaia in calo, quello della marea nel centro storico continua a crescere. L’amministrazione comunale di Venezia ha comunicato, sulla base dei dati registrati dalla piattaforma Ismar-Cnr, che alle 11:30 il livello di ...

Nessuna tregua per Venezia : nuova ondata di acqua alta : A Venezia anche Dio si arrende. Il Patriarcato ha annullato le messe domenicali a San Marco previste alle 10.30 e a mezzogiorno di oggi, mantenendo le altre. La città è tenuta sotto scacco da una nuova ondata, che dovrebbe toccare il suo punto massimo alle 12.30. Previsti 160 centimetri. E un'intera mezza giornata di marea oltre il metro. Di nuovo. Ancora. La marea non si arresta. L'altra notte 1,15. Le persone continuano a darsi da fare, a ...

Maltempo - nuova ‘marea eccezionale’ prevista a Venezia per le 12 : 30. Toscana in tilt : Arno sopra primo livello di guardia : Venezia, “UN’ALTRA GIORNATA DURA” La previsione è confermata: prevista acqua alta intorno alle 12:30, quando a Venezia si raggiungeranno il 160 centimetri. Si tratta di una “alta marea eccezionale” e la viabilità pedonale sarà allagata al 77%. Quella di oggi “sarà una giornata dura”, ha detto Luigi Brugnaro, sottolineando che comunque “i venti sono in diminuzione, e il picco previsto dal Centro ...

Neve e blackout al Nord : in Alto Adige migliaia isolati. Cascate di fango a Saturnia. Nuova allerta a Venezia : Frane e numerose valli isolate per il maltempo. Tredicimila utenze senza luce. Riaperta la linea ferroviaria del Brennero

Maltempo a Venezia e la nuova vita dei turisti : Fonte foto: La PresseMaltempo a Venezia e la "nuova"£ vita dei turisti 1Sezione: Cronache Carlo Lanna Ancora disagi a Venezia e i turisti cercano di convivere con la nuova realtà

Alta marea - nuova allerta a Venezia : domani previsti 160 cm : A Venezia nuova allerta di marea eccezionale per domani: il Centro maree del Comune di Venezia prevede per le ore 12.30 un picco di 160 centimetri. La previsione è aggravata dal fatto che i modelli di calcolo prefigurano per la laguna un’intera mezza giornata di marea oltre il metro. Il massimo di 160 è preceduto da un precedente di 130 centimetri alle ore 3.05 e da un “minimo” di 110 centimetri alle ore 6.50. La marea a ...

Allerta Meteo - nuova Tempesta irrompe nel Mediterraneo : 3 giorni da incubo - fiato sospeso per l’acqua alta a Venezia. Allarme Liguria - Roma e Neve sulle Alpi : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere altri tre giorni da incubo: un nuovo Ciclone sta per colpire il nostro Paese, proveniente dal Circolo Polare Artico e diretto nel Mediterraneo occidentale. La Tempesta, denominata ufficialmente Günther dall’Università di Berlino, è profonda 994hPa e si trova nel Golfo di Biscaglia. Nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso l’Italia, scatenando fenomeni estremi analoghi a ...

Chi è Elisabetta Spitz - nuova supercommissaria del Mose di Venezia : Chi è Elisabetta Spitz, ex direttore dell’Agenzia del Demanio e ora commissario di governo con l’incarico di supervisionare i lavori per portare a termine il Mose. L’annuncio è arrivato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Laureata in architettura, ha una solida conoscenza della macchina dello Stato ed esperienze dirette su Venezia.Continua a leggere

Venezia in ginocchio - attesa nuova marea : 9.25 E' stata una notte di tregua a Venezia, dopo l'acqua record di martedì notte, che ha devastato la città. Il Copmune ha chiesto il riconoscimento dello stato d'emergenza. Stamane alle 10.50 è attesa una nuova marea di 125 centimetri, mentre domani alle 11.20 se ne prevede un'altra di 140 centimetri. Si tratta di livelli considerati molto alti, ma inferiori ai 187 centimetri che martedì notte hanno provocato l'inondazione di gran parte ...

Tregua dell'acqua alta nella notte - ma a Venezia è attesa una nuova marea : Dopo l’acqua alta record di martedì notte, Venezia si sveglia oggi dopo una notte di Tregua: le previsioni per una nuova ondata di marea nella serata di mercoledì sono state ridimensionate e l’acqua torbida della laguna non è tornata a sommergere calli e campi Veneziani. Secondo il servizio di previsioni del Comune, però, il livello tornerà a salire oggi e soprattutto domani. Per le ...