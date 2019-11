Veneto Allerta Meteo Rossa

Allerta Meteo Veneto : allerta rossa per l’onda di piena del Po : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento delle situazioni di criticità idrogeologica e idraulica. La fase più significativa dell’onda di piena del Po continua a interessare il tratto di competenza regionale. Dalla giornata di domani (venerdì 29 novembre) si attende un progressivo calo dei livelli sulle sezioni di Pontelagoscuro e Polesella. Sulle sezioni ...

Allerta meteo rossa su Veneto - Emilia Romagna e Lombardia : nuova ondata di temporali sull’Italia : La Protezione civile ha diramato Allerta in ben 8 regioni italiani, tra cui tre di livello rosso, il più alto: si tratta di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto dove a fare paura è soprattutto il livello del Po. Occhi puntati anche su Toscana, Campania, Basilicata e Calabria per rischio idrologico e idraulico.Continua a leggere

In Veneto ancora allerta arancione nonostante la tregua del maltempo : preoccupano i fiumi ingrossati : Il bel tempo di oggi e domani sul Veneto sta aiutando il deflusso dell’onda di piena sui corsi d’acqua. I livelli della rete idrografica principale sono generalmente in calo, anche se permangono situazioni di crescita nei tratti distali dei fiumi Gorzone, Adige e Livenza, in quest’ultimo a causa delle operazioni di rilascio controllato dagli invasi di Ravedis e Ponte Racli. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

Allerta Meteo Veneto : allarme arancione per zone del Delta del Po - aree alpine e prealpine : La Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità che conferma lo stato di preallarme (arancione) nelle aree del Delta del Po interessate dalla propagazione dell’onda di piena del fiume. Nel tratto Veneto dell’asta del Po il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture presenti. È ...