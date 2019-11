Vendeva alcolici a minori | denunciato

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tor Carbone, diretto da Antonino Russo, a denunciare in stato di liberta’ un cittadino del Bangladesh, gestore di una rivendita di alcoolici, per somministrazione di bevande alcooliche a. Erano le 12.50 di domenica 24 novembre quando gli agenti della Polizia di Stato sono stati inviati presso una rivendita di alcoolici, sita in via Fonte Buono, su richiesta di intervento da parte di due donne che riferivano di essere le madri di due ragazzi minorenni, ai quali il giorno prima era stata venduta una bottiglia di superalcoolico dall’addetto alla vendita e uno dei giovani, a seguito di malore, era stato portato al pronto soccorso del Santo Spirito dal quale, dopo le cure, era stato dimesso. Immediatamente i poliziotti prendevano contatti con l’addetto alle vendite che confermava il fatto di ...

