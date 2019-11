Veloce come la luce la patch di dicembre per il Samsung Galaxy Note 8 | ma il motivo è

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 28 novembre 2019) Sta girando oggi 28 novembre una notizia inaspettata per il8, in riferimento al rilascio dell'aggiornamento di. Un appuntamento anomalo, non essendo ancora iniziato il nuovo mese, che in parte si spiega con uno degli ultimi articoli da noi pubblicati per lo smartphone in questione. Nello specifico, lo smartphone lanciato sul mercato poco più di due anni fa risultava ancora tra quelli esposti ad una vulnerabilità che ha investito soprattutto prodotti di vecchia generazionemolti sapranno. Le prime informazioni sulladiper il8 Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci sono informazioni ufficiali disponibili a proposito del changelog completo dell'aggiornamento, ma in linea puramente teorica (considerando anche quanto avvenuto negli ultimi tempi con ilS8, modello con cui ha ...

fattadicarta : come si fa a non piangere ascoltando Another Love di Tom Odell? risp veloce - PietroTurchi : Lazaro, etichettato come bidone troppo frettolosamente, è probabilmente il migliore della batteria d'esterni dell'I… - kanraxpgdr : 1. INFO Nome: Izaya Orihara Anni: 25 Capelli: corvini Occhi: castani con sfumature vermiglie Altezza: 1.75 Complean… -