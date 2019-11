Valentina Ferragni | Nata prematura | pesavo solo 890 grammi Non sapevano se sarei

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Novella Toloni La sorella minore di Chiaraha raccontato la difficile nascita in un post social per sensibilizzare l'attenzione sull'importanza dei reparti neoli Spesso i personaggi famosi nascondo, dietro la facciata del successo e della felicità, storie di dolore e sofferenza. Lo sa bene, che sui social network ha pubblicato un ricordo della sua infanzia: "Sonodi tre mesi e alla mia nascita890". La più piccola della famiglia, con il suo racconto, ha spiazzato i suoi fan con i quali ha deciso di condividere un momento cruciale della sua vita. "A noi (prematuri, ndr) è stato richiesto di iniziare a lottare dal primo giorno per poter dimostrare a noi stessi e a tutti che siamo invincibili”. Il racconto pubblicato sui social daha mostrato un lato più intimo e privato della bella ...

