Fonte : leggo

(Di giovedì 28 novembre 2019) Oggi è un influencer di successo come la sorella Chiara, ma peril momento della nascita non è stato per niente semplice. E? stata lei infatti a raccontare dei...

leggoit : Valentina Ferragni: «Nata prematura, per tre mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale» - ECeruleo : @chiaravillage In questo senso internet è democratico, come lo è il calcio. Chiara Ferragni è diventata famosa perc… -