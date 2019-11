Vaccini | proposta nel Regno Unito | lettere per ricordare i richiami ai genitori

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Nelogni famiglia riceverà regolari promemoria dal proprio medico di famiglia o pediatra quando è il momento di sottoporre i bambini a un richiamo vaccinale. A prevederlo è unadei conservatori, che in caso di vittoria alle prossime elezioni hanno promesso un’ampia strategia da lanciare entro i primi 30 giorni della nuova amministrazione, nel tentativo di riconquistare lo stato ‘measles free’ del. La Gran Bretagna – ricorda il ‘Telegraph’ online – ha infatti recentemente perso il suo status di Stato ‘libero dal morbillo’, 3 anni dopo l’eliminazione della malattia nel Paese: le coperture vaccinali sono in calo e i casi in aumento. In più, i funzionari sanitari sono preoccupati per la disinformazione diffusa dal movimento ‘anti-vax’, alimentato dai social media. Matt Hancock, il ...

