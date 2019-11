Va in shock allergico dopo mangiato | ristorante esige il conto prima della corsa in

Fonte : fanpage

(Di giovedì 28 novembre 2019) Protagonistavicenda una ragazzina britannica di soli 16 anni in unin Inghilterra. La ragazzina aveva chiarito di essere allergica alle noci e il personale delaveva ripetutamente rassicurato la famiglia ma in realtà la sua pietanza era stata contaminata in cucina.

PozzatoPh : Il lato positivo è che ho capito di essere allergico alla valeriana, quello negativo è che da uno sfogo allergico p… -