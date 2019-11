Università | Anelli Cattolica | ' ruolo in dialogo per superare accuse ' barbarie' '

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - "Ildelle, tra i tanti soggetti chiamati in gioco, è ineludibile, sia per concorrere alla costruzione e al riconoscimento delle culture dei contesti nazionali in cui operano, sia per rendere possibile ilcon le identità altre, perla re

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Delpini, Anelli e Giuliodori ricordano il ruolo specifico dell’Università Cattolica: dare contenuti alla ricerca e non solo… - FarodiRoma : Delpini, Anelli e Giuliodori ricordano il ruolo specifico dell’Università Cattolica: dare contenuti alla ricerca e… - Cattolica_News : RT @Unicatt: @Cattolica_News @Rvaticanaitalia @Avvenire_Nei @fam_cristiana @VaticanNews @vatican_va_it @Pontifex_it @RadioMarconiFm @agensi… -