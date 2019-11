Una Vita | trame spagnole | Celia muore nel tentativo di rapire Milagros | la figlia di Ramon

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019) I telespettatori spagnoli dello sceneggiato Una, alcuni mesi fa hanno detto addio ad uno storico personaggio femminile. Nelle puntate già andate in onda nella penisola iberica per via della distanza temporale tra quelle trasmesse in Italia, a fare una tragica fine è stataVerdejo (Ines Aldea) presente nellesin dal primo esordio, precisamente da quattro anni. Tutto è cominciato quando la moglie di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) ha perso nuovamente il figlio che aspettava. A seguito del decesso della sua migliore amica Trini Crespo (Anita Del Rey), morta in sua presenza a pochi giorni dal parto per non averle somministrato il medicinale salvaprescritto dal medico,ha instaurato un rapporto morboso con la piccola. L’ossessione della signora Alvarez Hermoso nei confronti della nuova erede di(Juanma Navas) è aumentata ulteriormente, nel ...

amnestyitalia : 50 persone libere grazie a persone come te che hanno preso una ??, un ? o un ?? e hanno fatto qualcosa per salvare un… - ItalianAirForce : In queste ore è in volo un #Falcon900 dell’#AeronauticaMilitare, decollato da Lima, in Perù, per effettuare il… - ItalianAirForce : Si è concluso, con l'atterraggio a Ciampino del Falcon 900 dell'#AeronauticaMilitare, il #TrasportoSanitarioUrgente… -