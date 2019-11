Una legge ferma a 20 anni fa non basta contro l' omofobia

Black Friday sì o no? In Italia per il venerdì nero Una legge non c'è : Chi non si sta preparando al fantomatico “Black Friday”? Il bombardamento mediatico degli ultimi anni ha ormai informato chiunque circa l’esistenza di un giorno tutto dedicato agli sconti anticipati. Un’iniziativa che, ormai, si estende per molti commercianti anche a più giorni (se non addirittura alla settimana intera) prima di quel magico venerdì, il prossimo 29 novembre, che ormai tutti aspettano per fare ...

#CR4 La repubblica delle donne che parlano - si raccontano in Una tv leggera - "rumorosa" ma non urlata : Seconda edizione de La repubblica delle donne con Piero Chiambretti al timone. Un programma dalla lunga durata, come ormai ci hanno abituato le prime serate, da anni a questa parte e che, in certi casi, è spesso un problema, proprio per questo motivo. Come le feste: spesso le più riuscite sono quelle dalla durata non monstre, incalzante, coinvolgente. Il rischio, quindi, anche in questo c'era, ma il risultato è stato godibile.Sono molti i ...

Gli utili di Xiaomi crescono nonostante Una leggera flessione nelle vendite di smartphone : Xiaomi annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2019, che ha visto una decisa crescita dei ricavi nonostante una leggera flessione nelle vendite di smartphone. L'articolo Gli utili di Xiaomi crescono nonostante una leggera flessione nelle vendite di smartphone proviene da TuttoAndroid.

La7 - Travaglio : “Pd e Italia Viva contro prescrizione? Dicono le stesse cose di Salvini - ma la legge c’è già. È Una polemica lUnare” : “La polemica del Pd e di Italia Viva sulla prescrizione? Si sta assistendo a un dibattito lunare, perché è già in vigore dal 1 gennaio 2020 una legge dello Stato, che tutti abbiamo invocato per 25 anni e che finalmente mette fine alla prescrizione almeno dopo la sentenza di primo grado”. Così, a “Otto e Mezzo”, su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta gli ultimi scontri interni alla ...

Clima - in Nuova Zelanda Una legge Zero Carbon. La fortuna di essere frontiera del mondo : L’ultima volta che sono stato in Nuova Zelanda ho passato un’intera serata a parlare con un giovane imprenditore americano che ha avviato numerose start-up in vari settori. Questo signore passa dai 3 ai 5 mesi all’anno in Nuova Zelanda gestendo progetti pilota di alcune imprese che vuole lanciare sul mercato, analizzando le reazioni dei consumatori e del mercato per capire se l’idea imprenditoriale merita di essere lanciata su scala globale. Mi ...

Spadafora : “Urgente Una legge sul semiprofessionismo femminile” : “Senza parità qualsiasi discorso contro la violenza diventa futile esercizio retorico”. E nella giornata contro la violenza sulle donne anche il mondo dello sport deve prendere posizione. Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, punta alla legge sul semiprofessionismo femminile. “Questa giornata ha per me un significato particolare. Mi sono sempre occupato di diritti, e da sottosegretario alla ...

Regione Sardegna - la trasparenza diventa “a richiesta” : per leggere atti e delibere serve Una domanda per mail per ogni documento : L’ultima decisione della giunta della Regione Sardegna guidata di Christian Solinas è la trasparenza “a richiesta”. Da qualche settimana le delibere e gli atti dell’esecutivo regionale non sono più immediatamente accessibili e consultabili nel sito istituzionale. Cittadini e organi di stampa interessati alla consultazione dovranno infatti inviare una mail agli uffici e solo di seguito otterranno l’accesso ai documenti: una richiesta ...

"Dal Codice rosso Una scossa". Viaggio nelle Procure d'Italia per un primo bilancio della legge : “Una scossa”, “la spinta ad aprire i cassetti per tirare fuori le denunce accumulate”, “una riforma di cui magistratura e forze di polizia avevano urgente necessità”. L’impressione che arriva dalle parole dei magistrati di alcune delle principali Procure della Repubblica d’Italia, da Nord a Sud passando per il Centro, è che le voci nel bilancio dei primi mesi - quattro il 9 dicembre - ...

Fine vita - Cappato dopo motivazioni della Consulta : “Ora Una legge per legalizzare eutanasia contro la clandestinità” : “Da oggi le persone affette da una patologie irreversibile e da un dolore insopportabile, dipendenti da un trattamento sanitario che li tiene in vita, possono decidere di terminare la loro sofferenza facendosi aiutare da un medico”, così Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni spiega le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito. “Da adesso le persone nelle condizioni di Fabo ...

‘Anna dei Miracoli’ - lo spettacolo sulla storia di Hellen Keller : “Così Una sordocieca imparò a leggere - scrivere ed ebbe Una vita autonoma” : Debutta al teatro La Nuova Fenice di Osimo il 23 novembre lo spettacolo intitolato “Anna dei Miracoli”, interpretato da Mascia Musy, con la regia di Emanuela Giordano e prodotto dal Teatro Franco Parenti di Milano per la Lega del Filo d’Oro. Lo show è ispirato alla storia vera della sordocieca Helen Keller, vissuta negli Stati Uniti tra la fine dell’800 e gli anni Sessanta dello scorso secolo, che è riuscita ad imparare a parlare, leggere, ...

Eutanasia - l'ultimo appello di Maria Sole : "Una legge per morire in pace" : Una donna fiorentina di 63 anni, affetta da Sla e deceduta lunedì scorso, ha voluto lanciare un video appello prima di...

Forum h2o - depuratori fuori controllo Associazione - 36% impianti almeno Una volta oltre limiti legge : Pescara - "Il 36% dei depuratori abruzzesi, ovvero 97 su 272 controllati dall'Arta, ha superato almeno una volta il limite relativo alla presenza di Escherichia coli, la cui soglia di guardia è fissata a 5.000 unità formanti colonia per 100 millilitri". A denunciarlo, in una nota, è il Forum H2o, che ha elaborato i dati dell'Arta relativi alle analisi compiute in Abruzzo. "I dati confermano che la ...

"Serve Una legge di emergenza sulle opere pubbliche" dice l'imprenditore Salini : Nelle opere pubbliche l'Italia è ostaggio della burocrazia, vittima delle procedure, ed è un Paese letteralmente in ginocchio. Tanto che per poter operare agilmente non servono più leggi speciali, come è stato nel caso di Venezia, ma servirebbe una vera e propria legge di emergenza. A dirlo in un'intervista a la Repubblica è l'imprenditore Pietro Salini, ad di Salini-Impregilo, colosso del settore delle grandi opere. Il quale aggiunge: ...