Musica in lutto. Rolando Panerai se n’è andato nel silenzio della sua casa : “Una carriera di successi” : Il Teatro del Maggio Musica le fiorentino non avrebbe potuto comunicare una notizia peggiore sui suoi canali social. L’Italia perde un grande artista, il baritono e regista teatrale originario di Firenze, Rolando Panerai , morto all’età di 95 anni. Per decenni è stato uno dei più illustri protagonisti della scena Musica le classica italiana ed anche internazionale. Il Teatro del Maggio Musica le fiorentino ha intenzione di ricordarlo simbolicamente ...

Sara Tommasi : “Una notte sono finita in una casa con alcolizzati e tossicodipendenti. Lì ho visto la morte in faccia” : “Ho rischiato di morire”. Lo racconta Sara Tommasi, ex bocconiana ed ex showgirl di successo, che da ormai dieci anni cerca di riscattarsi da un lungo (quanto psicologicamente impegnativo) periodo di down. “Ho passato anni veramente terribili: scappavo di casa, vagavo senza una meta e non riuscivo a volermi bene. Mi davo a tutti e tante persone hanno approfittato di me. Mi facevano fare qualsiasi cosa perché non sapevo dire di no”, racconta ora ...