Un tentativo scientifico di destabilizzazione

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) Mettetevi nei panni del segretario del Pd, magari solo nelle ultime 48 ore, anche se la prospettiva è da brivido. Arriva una telefonata da Bologna: “Nicola, tieniti forte. Sai perché Di Maio ha incontrato la Gabanelli qualche giorno fa?”. Riposta: “No perché?”. L’altro: “Le ha chiesto se si voleva candidare contro Bonaccini, è proprio una mossa per farci male”. È chiaro il perché: la popolare giornalista, già candidata da Beppe Grillo al Quirinale qualche anno fa, avrebbe rappresentato, in una battaglia sul filo di pochi voti, la sconfitta sicura per il Pd. Avrebbe, perché al momento la giornalista sembra aver detto di no. Almeno questo risulta al Pd.Sempre nei panni del segretario del Pd, affrontate il nodo Calabria. Lunedì l’accordo tra Pd e Cinque stelle sembrava fatto, dopo ...

