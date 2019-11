Un maglione chic per scaldarci durante le feste natalizie

Fonte : dilei

(Di giovedì 28 novembre 2019) Eccolo dicembre, in questo mese sono concentrate cene,ggiamenti ed eventi, più che in ogni altro periodo dell’anno. A volte però, non è facile gestire il look sia di giorno, che di sera, ma con i giusti accorgimenti si può essere perfetti in ogni occasione. A volte infatti, basta un paio di pantaloni neri di taglio classico abbinati ad un maglioncino con il collo a V giusto e lo stile easy cede il posto al glamour. La maglieria rivoluziona il look e si sposa perfettamente agli accessori sia basic, che eccentrici. Foto Courtesy Gucci – Be Blumarine collezione fw 2019-20 Vediamo nel dettaglio i mille e più maglioni da indossare il prossimo mese: Christmas Sweaters Non chiamateli così, perché i christmas sweaters e cioè i maglioni natalizi, sono entrati ormai a pieno titolo nel nostro guardaroba delle. Alcuni modelli sono più eccentrici di altri, certo, ma hanno ...