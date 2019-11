Un gol di Correa decide la sfida contro il Cluj | la Lazio tiene viva la fiammella della

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019)– E’ andato in archivio valido per la penultima giornatafase a gironi di Europa League, ampio turnover per il tecnico Simone Inzaghi che ormai sembra intenzionato a puntare sul campionato anche considerando l’importante posizione in classifica. I biancocesti vogliono però rimanere aggrappati alla competizione e oggi hanno disputato una partita di grande carattereil, qualche errore dal punto di vista tecnico per i padroni di casa condizionato da alcune pesanti assenze. Nel complesso la partita è stata equilibrata, buona prestazione per ilche però non è riuscito ad incidere negli ultimi metri del campo, tante azioni pericolose che però non sono state concretizzate. Lavince grazie ad un gol die ancora può sperare alla qualificazione anche se molto difficile, servirà vincere sul campo del Rennes e sperare nella ...

zazoomnews : Lazio-Cluj 1-0 live gran gol di Correa - #Lazio-Cluj #Correa - zazoomblog : Lazio-Cluj 1-0 live gran gol di Correa - #Lazio-Cluj #Correa - Notiziedi_it : VIDEO | Lazio 1-0 Cluj: il bel gol di Correa per il vantaggio biancoceleste -