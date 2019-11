Un barbone trova in aeroporto una borsa che contiene 300mila euro

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Questa vicenda è accaduta all’aereoporto di Roissy-Charles de Gaulle, in Francia dove un uomo, più o meno di cinquant’anni, senza fissa dimora hato a terra unache conteneva 300 mila. L’uomo mentre girava senza meta per l’, ad un certo punto si è appoggiato distrattamente ad una porta di una società di trasporto fondi. Nell’appoggiarsi , la porta si è aperta all’improvviso tanto che lui per primo si è spaventato come hanno poi dimostrato le telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l’intera scena. A quel punto l’uomo, incuriosito, è entrato e poi le telecamere lo hanno ripreso mentre usciva con due borse piene di soldi, fuggendo di gran fretta. Nonostante le ricerche serratissime, l’uomo non è stato piùto. La polizia ha fatto sapere che gli indagati sarebbero “tra le 50 e le 100 persone che si aggirano nello scalo, rovistando tra ...