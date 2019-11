Ultimo ha annunciato l’arrivo del nuovo singolo “Tutto questo sei tu”

KISS : annunciato il loro Ultimo tour mondiale con tappa in italia : KISS: “End of The Road” è il tour dell’addio. Unica tappa italiana il 13 Dopo una carriera leggendaria durata 45 anni, i KISS annunciano il loro ultimo tour mondiale, dal titolo END OF THE ROAD WORLD tour. La band farà tappa anche in italia con un’unica data il 13 luglio 2020 nella splendida cornice dell’Arena di Verona. I biglietti per lo show saranno disponibili in anteprima per il fanclub ufficiale dalle ore 10.00 di martedì ...