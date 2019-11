Uccise la compagna | pena dimezzata | Era incapace di intendere

Torino - tunisino sfregia la compagna e tenta di sgozzarla : Uccise la fidanzata nel 2008 : Un'aggressione violenta la scorsa notte in strada a Torino . Un uomo di nazionalità tunisina ha colpito con una bottiglia di vetro la compagna , che voleva lasciarlo dopo avere scoperto che...

Torino - detenuto tunisino in permesso di lavoro tenta di sgozzare la compagna : aveva scoperto che Uccise la fidanzata : Condannato a 12 anni di carcere per femminicidio, un detenuto tunisino ha tentato di sgozzare la sua attuale compagna con una bottiglia durante una violenta lite che si è consumata prima su un...