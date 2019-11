UCCIDE AMANTE INCINTA | PARLA MOGLIE KILLER PARTINICO ' Lo odio | ci ha rovinati ma…'

UCCIDE l’amante incinta - la moglie : «Una giornata di follia - chiedo scusa ma non lo abbandono» : «Un mostro, un orco, come lo hanno definito in tutte le maniere possibili immaginabili, in perché quella giornata lo è stato, non lo nego, è stato tutto questo. Però nella sua passata vita, nei suoi diciotto anni con me non lo era». Sono le parole rilasciate a News Mediaset di Maria Cagnina, la moglie di Antonino Borgia, l’uomo che ha ucciso a coltellate e bastonate l’amante Ana Maria Lacramioara Di Piazza a Partinico, in provincia ...

UCCIDE l'amante incinta - la moglie : «Una giornata di follia - chiedo scusa ma non lo abbandono» : «Un mostro, un orco, come lo hanno definito in tutte le maniere possibili immaginabili, in perché quella giornata lo è stato, non lo nego, è stato tutto questo. Però...

Medico diabolico innamorato dell’amante - UCCIDE la moglie e la figlia mentre erano in auto con una palla da pilates : Un Medico è stato accusato dell’omicidio della moglie e della figlia di soli 16 anni. L’uomo che si chiama Khaw Kim-Sun ha assassinato le due donne utilizzando il monossido di carbonio inodore contenuto in una palla da pilates. Il dottore, con la moglie e la figlia, erano in auto quando l’uomo ha messo in atto il suo piano diabolico. Le due donne sono state ritrovate morte nell’auto del marito ma gli inquirenti non riuscivano a ...