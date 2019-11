Tutti i bonus per mettere a nuovo la casa contenuti nella manovra

"Bonus nido per Tutti". Tutti chi? : “Lo Stato promuove (…) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l’accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l’obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale” Dlgs 65/2017.Solo un anno fa io e Paolo Siani, pediatra e ...

Huawei paga bonus-Trump da 3.000 dollari a Tutti i dipendenti : Il colosso delle tlc cinesi ha deciso di pagare premi ai dipendenti del gruppo per 285 milioni di dollari in riconoscimento delle “sfide esterne eccezionali affrontate” per le sanzioni americane

Bonus casa - come cambiano con la manovra : Tutti i nuovi sconti per i lavori di ristrutturazione : Conferma per ecoBonus, Bonus ristrutturazioni e Bonus mobili. Addio al Bonus giardini e arrivo del nuovo Bonus facciate. Ecco come cambiano, con la legge di Bilancio, le detrazioni fiscali per chi decide di effettuare degli interventi all'interno (ma anche all'esterno) della propria abitazione.Continua a leggere

Dal bonus facciata ai mobili - Tutti gli sconti fiscali per chi ritocca casa : Il super-sconto per l’abbellimento delle facciate, i bonus per le ristrutturazioni, le agevolazioni sui mobili. La legge di Bilancio si annuncia ricca di misure a favore dei condomini italiani. Ecco le principali

Manovra - cosa cambia per le famiglie nel 2020 : non c’è la ‘carta bimbi’ - il bonus bebè è per Tutti e aumenta il voucher nido per i redditi bassi : Il bonus bebè diventa universale. Il voucher per gli asili nido raddoppia per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, passando dagli attuali 1.500 euro a 3mila euro. Mentre per l’assegno unico, al di là che si chiamerà o meno ‘carta bimbi‘, bisognerà aspettare un altro anno. Sono queste le principali novità previste nell’ultima bozza della Manovra giallorossa per le famiglie, dove sono stati aggiunti 600 milioni di euro, ...

Manovra - Tutti i bonus in arrivo : chi può sorridere : La legge di bilancio è quasi fatta. Ecco alcune delle misure contenute nel testo concordato nel corso del vertice di...

Bonus bebè per Tutti e la carta bimbi da 400 euro - le misure economiche del 'Family act' : Stando a quanto si evince dal testo della nuova manovra economica del governo, è stato stanziato per le famiglie italiane un fondo di 2 miliardi di euro per i prossimi tre anni. La famiglia, dunque, è al centro delle politiche del Governo che sta lavorando per mettere in campo nuove risorse grazie alla "Family act" presentata dalla Ministra Elena Bonetti e sulle quali potranno fare affidamento le famiglie. Secondo il programma per gli aiuti ...

Famiglia - bonus bebè esteso a Tutti nel 2020 in attesa dell’assegno unico : Potenziate le misure esistenti in attesa del Family act: esteso a tutti i nati nel 2020, senza soglia Isee, il contributo da 80 a 160 euro per 12 mesi; bonus nido incrementato fino a 3mila euro per i redditi medio-bassi; congedo per i papà esteso fino a 7 giorni. In un secondo momento, con il provvedimento collegato alla manovra, verrà introdotto un assegno universale strutturale per ciascun figlio, dalla nascita all’età adulta, potenziato con ...