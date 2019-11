Trump visita a sorpresa le truppe Usa in Afghanistan nel giorno del Ringraziamento

Fonte : corriere

(Di giovedì 28 novembre 2019) Il presidente americano ha spiegato che sono in corso trattative tra gli Usa e i talebani, «pronti a un cessate il fuoco»

guidoolimpio : Visita non annunciata di Trump in Afghanistan per visitare le truppe. Presidente annuncia ripresa del dialogo con talebani - ElOjoChurrinche : RT @Corriere: Trump a sorpresa in visita alle truppe in Afghanistan (nel giorno del Ringraziamento) - MattiaGallo17 : RT @Corriere: Trump a sorpresa in visita alle truppe in Afghanistan (nel giorno del Ringraziamento) -