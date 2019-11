Trump per rispetto diritti umani a Hong Kong | la Cina minaccia dure contromisure

Barron Trump sempre più alto. A soli 13 anni ha già superato la mamma e il padre : Dopo la tradizionale cerimonia della grazia del tacchino (per la cronaca, la scelta è ricaduta su Butter, ma come lo scorso anno è stato concesso ad entrambi di continuare a vivere), Donald Trump si è recato a Mar-a-Lago, in Florida, insieme a parte della sua famiglia. Come riportato dal Daily Mail sul suo sito online, al seguito di The Donald c’erano la First Lady Melania e suo figlio Barron, insieme ai ...

Melania Trump sale sul palco per parlare ma gli studenti la accolgono con fischi e “buu” : Melania Trump accolta da fischi e “buu” dalla platea di studenti. È successo a Baltimora, a un evento sponsorizzato dalla Mark Wahlberg Youth Foundation, un’organizzazione che sostiene i giovani in condizioni di disagio. Appena la first lady è salita sul palco, gli studenti di scuole medie e superiori hanno iniziato a contestarla. Il presidente degli Usa, Donald Trump, aveva definito Baltimora “una fogna infestata di topi ...

Salvini vuole superare "Giuseppi" Anti Cina per riconquistare Trump : Il Carroccio alza il tiro contro Pechino e i rapporti con il M5s. E all'orizzonte c'è il dossier Horowitz. Così Lega e centrodestra possono tornare il punto di riferimento per Trump Segui su affaritaliani.it

Bloomberg : Trump è minaccia per il Paese : 6.36 Donald Trump "è una minaccia per il nostro Paese, i nostri valori e la nostra sicurezza. Se fosse rieletto sarebbe un grande rischio e io non posso restare a guardare che accada": così Michael Bloomberg nella prima uscita elettorale dalla discesa in campo per Usa 2020. Parlando in Virginia,ha attaccato Trump per il siluramento del segretario alla Marina in difesa di un navy seal accusato di crimini di guerra: "Abbiamo un presidente che ...

L’amministrazione Trump ha perso un altro pezzo : Il segretario della Marina è stato costretto alle dimissioni dopo che aveva tentato di aggirare la richiesta di Donald Trump di non processare un militare accusato di crimini di guerra

Usa - l'annuncio di Bloomberg : «Mi candido per battere Trump. E lo farò gratis» : La decisione è presa. Ufficiale. Annunciata. Bloomberg è candidato per la Casa Bianca, rivale di Trump. «Correrò per la presidenza per sconfiggere Donald e ricostruire...

Trump chiede aiuto ad Apple per le reti 5G : Il presidente americano durante la visita ai nuovi stabilimenti in Texas si è detto pronto a esentare la società americana da tutti i dazi della trade war. Il ruolo di Tim Cook, pontiere a metà strada tra Cina e Stati Uniti

IMPEACHMENT Trump/ Così i democratici hanno perso la battaglia anti-Donald : I repubblicani serrano i ranghi a difesa di Donald TRUMP nel tentativo di IMPEACHMENT. Intanto i democratici non trovano un leader

Un supertestimone dice che il ricatto di Trump agli ucraini c’era : Roma. Ieri l’ambasciatore americano all’Unione europea, Gordon Sondland, ha demolito le difese del presidente Donald Trump davanti alle telecamere e davanti al comitato della Camera che indaga il caso di impeachment. Sondland ha detto che c’è stato il quid pro quo, che è il punto centrale del caso e

Robert De Niro : Trump è uno sbruffone molto pericoloso : È uno fra gli attori più rappresentativi di una Hollywood che, oramai, non esiste più da tempo. Robert De Niro è celebre non solo per le sue interpretazioni e per le sue attività umanitarie e filantropiche, ma anche e soprattutto, per le sue invettive verso la politica americana. Infatti non passano inosservate le ultime dichiarazioni nei riguardi del Presidente Donald Trump. Intervistato da Vanity Fair in vista dell’uscita su Netflix di ...

La California mette al bando Fca - General Motors e gli altri alleati di Trump per le sue flotte : Per la propria flotta, lo Stato sceglierà solo case automobilistiche (come Ford, Bmw, Volkswagen) che ne riconoscono l’autorità, contestata dalla Casa Bianca, nella regolamentazione delle emissioni inquinanti