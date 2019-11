Trump firma legge pro proteste a Hong Kong | E su Twitter si presenta come Rocky

Hong Kong - Trump firma legge a favore delle proteste : sanzioni se si violano diritti umani. Cina convoca ambasciatore : “Contromisure” : La presidenza degli Stati Uniti sostiene le proteste dei pro-democrazia che da sei mesi infiammano le strade di Hong Kong. L’ufficialità, dopo la dichiarazione d’intenti di mercoledì pomeriggio, è arrivata con la firma, nella nottata, del presidente Donald Trump sulla legge varata dal Congresso americano a sostegno dei manifestanti. Il presidente americano in una dichiarazione ha auspicato che le autorità cinesi e di Hong Kong siano ...

Hong Kong - polizia entra nel Politecnico. Scontro Usa-Cina per la legge firmata da Trump : Donald Trump ha firmato la legge varata dal Congresso americano che sostiene le proteste per la democrazia a Hong Kong. Dura la replica del governo che ha espresso "forte rammarico" per la firma dell'Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Intanto la polizia è entrata nella sede del Politecnico occupato dai manifestanti e sotto assedio delle forze dell'ordine da 11 giorni.Continua a leggere

Trump firma legge pro manifestanti Hong Kong. Cina accusa : «Sinistre intenzioni» : Il presidente americano ha firmato due provvedimenti a sostegno dei manifestanti di Hong Kong. Dura reazione del governo cinese. Più difficile il cammino dell’accordo commerciale tra i due paesi

Firma Trump pro-proteste : rammarico HK : 02.54 Il governo di Hong Kong esprime "rammarico" per la Firma di Trump all'"Hong Kong Human Rights and Democracy Act", il pacchetto di misure a sostegno delle proteste in corso da oltre 5 mesi nell' ex colonia britannica. La normativa,si legge in una nota,manda "un segnale sbagliato ai manifestanti", oltre a "interferire negli affari interni di Hong Kong" e "a essere priva di fondamento".

Trump firma l. sostegno manifestanti HK : 00.36 Trump ha firmato la legge varata dal Congresso americano che sostiene le proteste per la democrazia a Hong Kong. Lo comunica la Casa Bianca. Il presidente americano in una dichiarazione auspica quindi che le autorità cinesi e di Hong Kong siano in grado di trovare una soluzione amichevole che porti alla pace e alla prosperità di tutti.