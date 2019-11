Donald Trump firma legge pro manifestanti Hong Kong - Pechino : ' Non interferiscano' : Grande tensione fra gli Stati Uniti e Cina dopo che Donald Trump ha firmato la legge 'Hong Kong Human Rights and Democracy Art' emanata dal congresso americano che sostiene le proteste democratiche iniziate dai manifestanti di Hong Kong e quindi fortemente in contrasto con Pechino, 'Ho firmato questa legge nel rispetto del presidente Xi e il popolo di Hong Kong in modo che si trovi una soluzione in maniera pacifica'. La risposta della Cina La ...

Trump firma legge pro proteste a Hong Kong. E su Twitter si presenta come Rocky Balboa... : La Casa Bianca ha comunicato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, ossia la legge varata dal Congresso che sostiene le proteste per la democrazia in corso ormai da cinque mesi a Hong Kong. In una dichiarazione Trump ha auspicato che le autorità cinesi e di Hong Kong trovino una soluzione amichevole che porti pace e prosperità per tutti. È una mossa che, ...

Trump firma legge pro proteste a Hong Kong<br>E su Twitter si presenta come Rocky Balboa... : La Casa Bianca ha comunicato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, ossia la legge varata dal Congresso che sostiene le proteste per la democrazia in corso ormai da cinque mesi a Hong Kong. In una dichiarazione Trump ha auspicato che le autorità cinesi e di Hong Kong trovino una soluzione amichevole che porti pace e prosperità per tutti. È una mossa che, ...

Hong Kong - Trump firma legge a favore delle proteste : sanzioni se si violano diritti umani. Cina convoca ambasciatore : “Contromisure” : La presidenza degli Stati Uniti sostiene le proteste dei pro-democrazia che da sei mesi infiammano le strade di Hong Kong. L’ufficialità, dopo la dichiarazione d’intenti di mercoledì pomeriggio, è arrivata con la firma, nella nottata, del presidente Donald Trump sulla legge varata dal Congresso americano a sostegno dei manifestanti. Il presidente americano in una dichiarazione ha auspicato che le autorità cinesi e di Hong Kong siano ...

Hong Kong - polizia entra nel Politecnico. Scontro Usa-Cina per la legge firmata da Trump : Donald Trump ha firmato la legge varata dal Congresso americano che sostiene le proteste per la democrazia a Hong Kong. Dura la replica del governo che ha espresso "forte rammarico" per la firma dell'Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Intanto la polizia è entrata nella sede del Politecnico occupato dai manifestanti e sotto assedio delle forze dell'ordine da 11 giorni.Continua a leggere

Trump firma legge pro manifestanti Hong Kong. Cina accusa : «Sinistre intenzioni» : Il presidente americano ha firmato due provvedimenti a sostegno dei manifestanti di Hong Kong. Dura reazione del governo cinese. Più difficile il cammino dell’accordo commerciale tra i due paesi

Firma Trump pro-proteste : rammarico HK : 02.54 Il governo di Hong Kong esprime "rammarico" per la Firma di Trump all'"Hong Kong Human Rights and Democracy Act", il pacchetto di misure a sostegno delle proteste in corso da oltre 5 mesi nell' ex colonia britannica. La normativa,si legge in una nota,manda "un segnale sbagliato ai manifestanti", oltre a "interferire negli affari interni di Hong Kong" e "a essere priva di fondamento".

Trump firma l. sostegno manifestanti HK : 00.36 Trump ha firmato la legge varata dal Congresso americano che sostiene le proteste per la democrazia a Hong Kong. Lo comunica la Casa Bianca. Il presidente americano in una dichiarazione auspica quindi che le autorità cinesi e di Hong Kong siano in grado di trovare una soluzione amichevole che porti alla pace e alla prosperità di tutti.