Trump firma legge pro manifestanti Hong Kong Cina accusa | «Sinistre intenzioni»

Firma Trump pro-proteste : rammarico HK : 02.54 Il governo di Hong Kong esprime "rammarico" per la Firma di Trump all'"Hong Kong Human Rights and Democracy Act", il pacchetto di misure a sostegno delle proteste in corso da oltre 5 mesi nell' ex colonia britannica. La normativa,si legge in una nota,manda "un segnale sbagliato ai manifestanti", oltre a "interferire negli affari interni di Hong Kong" e "a essere priva di fondamento".

Trump firma l. sostegno manifestanti HK : 00.36 Trump ha firmato la legge varata dal Congresso americano che sostiene le proteste per la democrazia a Hong Kong. Lo comunica la Casa Bianca. Il presidente americano in una dichiarazione auspica quindi che le autorità cinesi e di Hong Kong siano in grado di trovare una soluzione amichevole che porti alla pace e alla prosperità di tutti.