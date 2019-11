Treviso | 17enne fugge con uomo della chat | Lui la fa prostituire

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Giorgia Baroncini Letizia Diana David,di origine romena e residente a Conegliano, potrebbe essere in Germania. La denunciamadre: "Sono terrorizzata, ho paura sia uno sfruttatore" È uscita di casa domenica mattina dicendo che sarebbe andata a messa, ma non ha più fatto ritorno. E da quel momento la famiglia di Letizia Diana David,di origine romena e residente a Conegliano (), sta vivendo un incubo. "È andata via con un giovane di 27 anni, che ha conosciuto su un gruppo WhatsApp. Lui vive in Germania e ho paura che sia uno sfruttatore, che l’abbia presa per farla. Sono terrorizzata e temo per la vita di mia figlia", ha denunciato subito la madreragazzina. La giovane aveva conosciuto inun ragazzo più grande di lei e si era subito innamorata. "Letizia è cambiata - ha continuato la donna -. È sempre stata una ragazza ...

