Tragedia nel mondo dell’arrampicata | è morto Brad Gobright | campione di ‘free solo’

Tragedia Rigoiano - presentato esposto contro archiviazione posizione colonnello forestale : Pescara - Un esposto, in relazione all'archiviazione della posizione del colonnello dei carabinieri forestali di Pescara, Annamaria Angelozzi, nell'ambito delle indagini sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), è stato presentato da Alessio Feniello, padre di una delle 29 vittime, tramite il suo legale Camillo Graziano. Angelozzi, insieme al consulente della Procura di Pescara Igor Chiambretti, era stata ...

Tragedia nel mondo del surf - muore durante una gara Leo Neves : fatale un infarto dopo l’ultima onda : L’atleta brasiliano è stato colto da malore durante il Triple Crown a Saquarema, inutili i soccorsi per tentare di salvarlo Il mondo del surf piange Leo Neves, campione brasiliano deceduto durante l’importante Triple Crown di Saquarema. Il 40enne atleta sudamericano, stando a quanto riporta l’agenzia Waves, si è accasciato al suolo subito dopo aver cavalcato un’onda, colto da un infarto fulminante. Inutili i ...

Tuttosport : «Cairo aspetta il morto? Tragedia sfiorata - vende agli ultras Inter biglietti nella curva del Torino» : Duro attacco di Tuttosport a Urbano Cairo presidente del Torino. Cosa si aspetta, il morto? Comincia così l’articolo titolato: “curva Primavera, così è una follia. Venduti circa 400 biglietti a ultrà Interisti: Cairo incassa, mentre le forze dell’ordine non prendono le contromisure necessarie. Bastoni, coltelli, botte: si è rischiata una Tragedia”. Scrive Marco Bonetto: Siamo nella città di piazza San Carlo. La finale di Champions ...

Tragedia a Udine - Penelope morta a 7 anni schiacciata da un’acquasantiera : “Non ci sono parole” : Il dramma della piccola Penelope Cossaro, morta a 7 anni schiacciata da un'acquasantiera di marmo della chiesetta del collegio che frequentava, l'Educandato Uccellis di Udine. Il sindaco, Pietro Fontanini: "Non ci sono parole per esprimere lo sgomento davanti a quanto successo". Intanto, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.Continua a leggere

Teramo - Tragedia a Roseto degli Abruzzi : Matteo muore nel sonno a 16 anni : Da Roseto degli Abruzzi, cittadina in provincia di Teramo affacciata sul mare Adriatico, arriva la cronaca di una tragedia tanto terribile quanto inspiegabile: Matteo, studente 16enne, è morto nel sonno. Questa mattina, la mamma, lo ha trovato senza vita nel suo letto. Il ragazzo, che godeva di buona salute, è deceduto per un arresto cardiocircolatorio improvviso. 'Matteo alzati, c'è scuola' La sveglia era suonata, come ogni mattina, alle 8. ...

Il Segreto anticipazioni - Tragedia nella miniera : Puente Viejo in lutto : Il Segreto puntate dalla Spagna: una tragedia nella miniera spezzerà la vita di un personaggio Una tragedia colpirà Puente Viejo. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, avverrà un incidente all’interno della miniera che metterà in serio pericolo la vita di tutti gli operai: la situazione sarà davvero critica e questo preoccuperà terribilmente la Marchesa, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni, tragedia nella miniera: ...

"Ho i sensi di colpa per le gemelline morte nel Tevere". Parla il Dottor Vento ad un anno dalla Tragedia : “Mi porto dietro i sensi di colpa anche se più di così per lei non avremmo potuto fare” - rivela Giovanni Vento, primario della Terapia intensiva neonatale del Policlinico Gemelli, raccontando l’esperienza vissuta circa un anno fa con Pina. A dicembre 2018, Pina si gettò nel Tevere con le due gemelline partorite premature l’agosto precedente, dimesse dall’ospedale dopo 4 mesi di ricovero. Un ...

Tragedia nel FIM Enduro Vintage Trophy : muore d’infarto Pierluigi Mattioli : Mondo dei motori in lutto per la morte di Pierluigi Mattioli: il pilota 57enne è morto d’infarto nel corso del FIM Enduro Vintage Trophy La Federazione Internazionale di Motociclismo e la Federazione Motociclistica Italiana informano con grande rammarico della scomparsa di Pierluigi Mattioli. 57 anni, nato a Gorizia e tesserato con il Moto Club Manzano, stava partecipando al FIM Enduro Vintage Trophy, competizione inserita ...

Muore a 20 anni cadendo dalle parallele per lesioni al midollo : Tragedia nella ginnastica : Melanie Coleman, di soli 20 anni, è morta scivolando dalle parallele asimmetriche durante una normale sessione di allenamento. Per lei traumi fatali al midollo spinale. Dopo due giorni di terapia intensiva è spirata. Il suo allenatore, Thomas Alberti presente al momento della tragedia: "Era una leader, carismatica e pronta a dare consigli. E' stata una fatalità difficile da elaborare"Continua a leggere

Ferisce la moglie a colpi di pistola e uccide un'amica della donna - poi si ammazza : Tragedia nel Foggiano : tragedia in una casa nelle campagne di Cerignola: un uomo ha sparato alcuni colpi di pistola contro la moglie che è in gravi condizioni. L'amica della donna è morta è morta sul colpo

Tragedia nel mondo del calcio - ex calciatore si getta dal ponte e muore [NOME e DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio nelle ultime ore, un ex calciatore è morto dopo essersi lanciato dal ponte del cimitero, l’episodio è successo a Macerata. Non c’è stato nulla da fare per Mauro Arigoni, conosciuto in città per essere stato un ex calciatore, recentemente è stato anche vice allenatore dell’Atelico Macerata in seconda categoria. L’allarme è stato lanciato dai passanti che avevano visto l’uomo ...

Tragedia nel mondo del calcio - calciatore si getta dal ponte e muore [NOME e DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio nelle ultime ore, un ex calciatore è morto dopo essersi lanciato dal ponte del cimitero, l’episodio è successo a Macerata. Non c’è stato nulla da fare per Mauro Arigoni, conosciuto in città per essere stato un ex calciatori, recentemente è stato anche vice allenatore dell’Atelico Macerata in seconda categoria. L’allarme è stato lanciato dai passanti che avevano visto l’uomo ...

Tragedia nel Torinese - 18enne muore infilzata scavalcando il cancello di casa : È morta infilzata sul cancello di casa. Così, una ragazza di 18enne, del Torinese, ha perso la vita mentre provava a scavalcare la recinzione metallica delimitante la propria abitazione. Una Tragedia avvenuta appena all'alba di questa mattina, 3 novembre. Il drammatico episodio si è consumato a Loranzè, comune di circa 1000 abitanti alle porte di Torino. Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, sembrerebbe che la giovane studentessa ...

Passaggio a livello in tilt - sfiorata Tragedia nel Siracusano : Tanta paura ma nessuna conseguenza a Noto nel Siracusano dove un Passaggio a livello è rimasto aperto nonostante i treni continuassero a transitare. Ha rischiato di essere investita una donna che riprendeva la scena con un telefonino cellulare dall'auto dove si trovava. L'autovettura si è fermata poco prima di essere presa in pieno dal treno in transito in contrada Mottava. Proprio nella stessa zona alcuni mesi fa una donna di 62 anni aveva ...