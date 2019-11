Traffico Roma del 28-11-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA; CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI SELVA CANDIDA ALL’ALTEZZA DI VIA GUIDO AGOSTI. A PIETRALATA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEI DURANTINI ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO MEDA. CODE SUL ...

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER Traffico E PER INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA; CODA A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI SELVA CANDIDA ALL’ALTEZZA DI VIA GUIDO AGOSTI. ALL’ESQUILINO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ELENIANA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE LABICANO. CODE ...

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER Traffico E PER INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA; CODA A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI SELVA CANDIDA ALL’ALTEZZA DI VIA GUIDO AGOSTI. ALL’ESQUILINO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ELENIANA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE LABICANO. CODE ...

Roma - operazione Grande Raccordo Criminale : coinvolta criminalità sportiva - politica e narcoTraffico : Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha impiegato circa 400 agenti, elicotteri e unità cinofile tra Lazio, Calabria e Sicilia per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma nei confronti di 51 persone, tutte da portare in carcere tranne una ai domiciliari. L'operazione prende il nome di Grande Raccordo Criminale e ...

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico E PER INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA; CODA A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. ALL’ESQUILINO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ELENIANA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE LABICANO. CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA PORTONACCIO A VIA FIORENTINI IN ...

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA; CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. ALL’ESQUILINO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ELENIANA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE LABICANO. ALL’ARDEATINO Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE PROPRIO SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DELLA CATACOMBA DI ...

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA; CODA A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. ALL’ARDEATINO Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE PROPRIO SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DELLA CATACOMBA DI BALBINA IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ. CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA ...

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ 28 NOVEMBRE 2019 ORE 16:15 SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; CODA A TRATTI LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA CAIROLI ALL’ALTEZZA DI VIA PRINCIPE EUGENIO. AL RIONE CELIO PER UN ALTRO INCIDENTE Traffico RALLENTATO SU PIAZZALE NUMA ...

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA PRENESTINA; CODA A TRATTI LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. SULLA VIA SALARIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA PIAZZA DI PRISCILLA E VIA DI VILLA ADA IN DIREZIONE CENTRO. ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA CAIROLI ALL’ALTEZZA DI VIA PRINCIPE ...

A Roma sono state arrestate 50 persone per un Traffico di droga che faceva capo a Fabrizio “Diabolik” Piscitelli - l’ultras della Lazio ucciso in agosto : A Roma sono state arrestate 50 persone per un traffico di droga che faceva capo a Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso in agosto al Parco degli Acquedotti. I magistrati ritengono che Piscitelli fosse a capo di un’organizzazione criminale che controllava

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE A MONTESACRO ALTO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA RENATO FUCINI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA. A TESTACCIO PER UN ALTRO INCIDENTE Traffico RALLENTATO IN VIA MARMORATA AL BIVIO CON VIA GIOVANNI BRANCA. ALL’EUR RALLENTAMENTI SU PIAZZALE KONRAD ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. CODE PER Traffico E LAVORI SULLA ...

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 13 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE A MONTESACRO ALTO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA RENATO FUCINI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA. A TESTACCIO PER UN ALTRO INCIDENTE Traffico RALLENTATO IN VIA MARMORATA AL BIVIO CON VIA GIOVANNI BRANCA. ALL’EUR RALLENTAMENTI SU PIAZZALE KONRAD ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. CODE PER Traffico E LAVORI SULLA ...

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 12 : 30 : sulla tang.est, IN DIREZIONE DELLO LO STADIO OLIMPICO, incidente all’altezza dello svincolo per la via sa laria: ci sono code a PARTIRE DAl bivio con l’a24. e proprio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 incolonnamenTi DA PORTONACCIO SINO ALLA TANGENZIALE EST. AL COLLATINO appena riaperta VIA ALBERTO BERGAMINI, in precedenza chiusa ALL’ altezza di VIA MARIO BORSA per la PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA: rallentamenti CONSEGUENTI SU VIA FIORENTINI ...

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 11 : 30 : sulla tang.est, IN DIREZIONE DELLO LO STADIO OLIMPICO, incidente all’altezza dello svincolo per la via sa laria: ci sono code a PARTIRE DAl bivio con l’a24. e proprio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 incolonnamenTi DA PORTONACCIO SINO ALLA TANGENZIALE EST. AL COLLATINO appena riaperta VIA ALBERTO BERGAMINI, in precedenza chiusa ALL’ altezza di VIA MARIO BORSA per la PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA: rallentamenti CONSEGUENTI SU VIA FIORENTINI ...