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Traffico Roma del 28-11-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 15 | 30 SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E ...

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Traffico Roma del 28-11-2019 ore 15:30 (Di giovedì 28 novembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA PRENESTINA; CODA A TRATTI LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. SULLA  VIA SALARIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA PIAZZA DI PRISCILLA E VIA DI VILLA ADA IN DIREZIONE CENTRO. ALL’ESQUILINO  RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA CAIROLI ALL’ALTEZZA DI VIA PRINCIPE EUGENIO. AL RIONE CELIO   PER UN ALTRO INCIDENTE Traffico RALLENTATO SU PIAZZALE NUMA POMPILIO. RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico E LAVORI SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI;  PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST SEMPRE IN DIREZIONE SAN ...
Fonte : romadailynews

twitterAgenzia_Ansa : #Diabolik era a capo della banda che inondava #Roma di #droga Operazione #Gdf, 51 arresti, 'batteria' picchiatori p… - Agenzia_Ansa : Traffico di #droga a #Roma, anche #Diabolik tra gli indagati Operazione Gdf, 51 #arresti, 'batteria' picchiatori pe… - Agenzia_Ansa : Sgominata organizzazione che inondava #Roma di #droga, 51 #arresti. Della banda faceva parte una batteria di picchi… -

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    Traffico Roma del 28-11-2019 ore 12 : 30 : sulla tang.est, IN DIREZIONE DELLO LO STADIO OLIMPICO, incidente all’altezza dello svincolo per la via sa laria: ci sono code a PARTIRE DAl bivio con l’a24. e proprio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 incolonnamenTi DA PORTONACCIO SINO ALLA TANGENZIALE EST. AL COLLATINO appena riaperta VIA ALBERTO BERGAMINI, in precedenza chiusa ALL’ altezza di VIA MARIO BORSA per la PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA: rallentamenti CONSEGUENTI SU VIA FIORENTINI ...

  • Traffico Roma del 28-11-2019 ore 11 : 30

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    Traffico Roma del 28-11-2019 ore 10 : 30 : SU VIA DEL FORO ITALICO INCIDENTE TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E LA VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. DI CONSEGUENZA SULLA TANG.EST CI SONO CODE PER Traffico E CURIOSI IN DIREZIONE DELLO LO STADIO OLIMPICO A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 Roma- TERAMO. E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 incolonnamenTi DAL GRA a viale togliatti verso LA TANGENZIALE EST AL COLLATINO CHIUSA VIA ALBERTO BERGAMINI ...

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    Traffico Roma del 28-11-2019 ore 09 : 00 : A Roma NORD code per incidente sulla cassia bis da formello a castel de ceveri verso il gra. CODE per Traffico intenso SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, A PARTIRE RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST E SULLA VIA AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA. SEMPRE ALL’AURELIO CODE PER INCIDENTE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA GIROLAMO VITELLI. TRAFFICATO ...

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    Traffico Roma del 28-11-2019 ore 08 : 00 : MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, A PARTIRE RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST E SULLA VIA AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA. SEMPRE ALL’AURELIO CODE PER INCIDENTE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA GIROLAMO VITELLI. TRAFFICATO IL TRATTO ...

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    Traffico Roma del 28-11-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO ...

  • Traffico Roma del 27-11-2019 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 27-11-2019 ore 20 : 00 : CODE SUL RACCODO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE E TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI Traffico INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL RACCORDO ANULARE ...

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    Traffico Roma del 27-11-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA CASILINA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI Traffico INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL ...

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    Traffico Roma del 27-11-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA CASILINA RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE DIREZIONE PRIMA PORTA SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA ...

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