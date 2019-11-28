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Traffico Roma del 28-11-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 28-11-2019 ore 13 | 30 CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE A MONTESACRO ALTO RALLENTAMENTI PER UN ...

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Traffico Roma del 28-11-2019 ore 13:30 (Di giovedì 28 novembre 2019) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE A MONTESACRO ALTO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA RENATO FUCINI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA. A TESTACCIO PER UN ALTRO INCIDENTE Traffico RALLENTATO IN VIA MARMORATA AL BIVIO CON VIA GIOVANNI BRANCA. ALL’EUR RALLENTAMENTI SU PIAZZALE KONRAD ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ. RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER UN CANTIERE E PER Traffico CODE A TRATTI LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE. A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI ACILIA A VIA ...
Fonte : romadailynews

twitterAgenzia_Ansa : Traffico di #droga a #Roma, anche #Diabolik tra gli indagati Operazione Gdf, 51 #arresti, 'batteria' picchiatori pe… - Agenzia_Ansa : Sgominata organizzazione che inondava #Roma di #droga, 51 #arresti. Della banda faceva parte una batteria di picchi… - Agenzia_Ansa : #Diabolik era a capo della banda che inondava #Roma di #droga Operazione #Gdf, 51 arresti, 'batteria' picchiatori p… -

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