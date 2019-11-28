Agenzia_Ansa : Sgominata organizzazione che inondava #Roma di #droga, 51 #arresti. Della banda faceva parte una batteria di picchi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-11-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsRoma, traffico in tilt dal Raccordo alla Tangenziale - Il Messaggero
Roma, traffico in tilt dal Raccordo alla Tangenziale Il Messaggero
Traffico Roma del 28-11-2019 ore 10 : 00 : SU VIA DEL FORO ITALICO INCIDENTE TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E LA VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. DI CONSEGUENZA SULLA TANG.EST CI SONO CODE PER Traffico E CURIOSI IN DIREZIONE DELLO LO STADIO OLIMPICO A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 Roma- TERAMO. E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 incolonnamenTi DAL GRA a viale togliatti verso LA TANGENZIALE EST AL COLLATINO CHIUSA VIA ALBERTO BERGAMINI ...
Traffico Roma del 28-11-2019 ore 09 : 30 : SU VIA DEL FORO ITALICO INCIDENTE TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E LA VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA a viale togliatti verso LA TANGENZIALE EST; e PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. A COLLE SALARIO CHIUSA, PER LAVORI, VIA CAMERATA PICENA FRA GRA E VIA SERRA DEI CONTI IN ...
Traffico Roma del 28-11-2019 ore 09 : 00 : A Roma NORD code per incidente sulla cassia bis da formello a castel de ceveri verso il gra. CODE per Traffico intenso SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, A PARTIRE RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST E SULLA VIA AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA. SEMPRE ALL’AURELIO CODE PER INCIDENTE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA GIROLAMO VITELLI. TRAFFICATO ...
Traffico Roma del 28-11-2019 ore 08 : 30 : A Roma NORD code per incidente sulla cassia bis da formello a castel de ceveri verso il gra. CODE per Traffico intenso SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, A PARTIRE RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST E SULLA VIA AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA. SEMPRE ALL’AURELIO CODE PER INCIDENTE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA GIROLAMO VITELLI. TRAFFICATO ...
Traffico Roma del 28-11-2019 ore 08 : 00 : MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, A PARTIRE RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST E SULLA VIA AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA. SEMPRE ALL’AURELIO CODE PER INCIDENTE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA VIA GIROLAMO VITELLI. TRAFFICATO IL TRATTO ...
Traffico Roma del 28-11-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO ...
Traffico Roma del 27-11-2019 ore 20 : 00 : CODE SUL RACCODO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE E TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI Traffico INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL RACCORDO ANULARE ...
Traffico Roma del 27-11-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA CASILINA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI Traffico INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL ...
Traffico Roma del 27-11-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA CASILINA RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE DIREZIONE PRIMA PORTA SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA ...
Traffico Roma del 27-11-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA CASILINA RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE DIREZIONE PRIMA PORTA SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA ...
Traffico Roma del 27-11-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCODO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIIENSE E TRA VIA LAURENTINA E VIA PRENSETINA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA CASILINA RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE DIREZIONE PRIMA PORTA SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma L’AQUILA ...
Traffico Roma del 27-11-2019 ore 17 : 30 : Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIENSE E DA VIA PONTINA A VIA PRENSETINA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA TIBURTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO E DALLA ATANGENZIALE A TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ANULARE Traffico INCOLONNATO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI CAMI SPORTIVI E VIA SALARIA E TRA VIA ...
Traffico Roma del 27-11-2019 ore 17 : 00 : Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA TUSCOLANA IN INTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E LA RUSTICA CODE SULLA Roma FIUMICINO DA VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E TRA VIA DI MONTI TIBURTINI E VIA NOMENTANA DIREZIONE STADIO ...
Traffico Roma del 27-11-2019 ore 16 : 30 : Traffico RALLENTATO PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO IN TANGENZIALE SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVIA VIA SALARIA E PROSEGUENDO DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DELLA CECCHIGNOLA EA VIA DI TOR PAGNOTTA ...
Traffico Roma del 27-11-2019 ore 15 : 30 : Traffico RALLENTATO PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO IN TANGENZIALE SI RALLENTA VERSO SAN GIOVANNI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVIA VIA SALARIA E PROSEGUENDO DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DELLA CECCHIGNOLA EA VIA DI TOR PAGNOTTA ...