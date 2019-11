Fonte : ilpost

(Di giovedì 28 novembre 2019), il social network di brevicontrollato da un’azienda cinese, si ècon un’utente perun popolarecheilcinese per la repressione delle minoranze musulmane degli uiguri nella provincia dello Xinjiang: «A

zazoomblog : TikTok si è scusato con un utente per aver rimosso un video che criticava il governo cinese per la repressione dell… - MatcovichEnrico : RT @ilpost: TikTok si è scusato con un utente per aver rimosso un video che criticava il governo cinese per la repressione delle minoranze… - ilpost : TikTok si è scusato con un utente per aver rimosso un video che criticava il governo cinese per la repressione dell… -