Tik Tok | Letizia e le altre ragazzine rapite sulle chat di incontri

Instagram vs TikTok : le differenze : Uno dei social network che sta vivendo una grande ascesa e che negli ultimi mesi ha conquistato sempre più clienti per il suo format, diverso da quello dei concorrenti, è sicuramente TikTok, di cui oggi leggi di più...

La sosia di Ariana Grande su TikTok le somiglia così tanto che anche la cantante l’ha notata : Ari, sei tu?! The post La sosia di Ariana Grande su TikTok le somiglia così tanto che anche la cantante l’ha notata appeared first on News Mtv Italia.

Come una teenager ha aggirato la censura cinese con un finto tutorial su Tiktok : Feroza Aziz ha fatto un finto tutorial di make up per denunciare i campi degli uiguri in Cina (da Twitter) Una ragazza americana è riuscita ad aggirare la censura di Pechino e pubblicare un video su Tiktok, nel quale denuncia la repressione della Cina ai danni della minoranza musulmana degli uiguri nella provincia dello Xinjiang, facendo finta di eseguire un tutorial su Come piegare le ciglia. “Ciao ragazzi. Ora vi insegno Come allungare le ...

Il “Me Dancing Too” - o come combattere il patriarcato su Tiktok : La voce urla, stridula e affannata, come quella di un uomo sul punto di premere il grilletto: “Non frequento chi viene guardata da ogni cazzo di uomo! Vuoi indossare quei leggins? Non stare con me, cazzo!”. Ma non è neppure la cosa più straniante. La cosa più bella e apparentemente fuori posto è la ragazza che in video, al ritmo di quell’audio feroce, balla. Balla facendo tutte le smorfie che può, balla contorcendosi sinuosa, ammiccante ...

Tiktok politics : Il primo problema di scrivere un articolo su Tiktok è che devi scaricare Tiktok. La app cinese adorata dai ragazzi di tutto il mondo ha un target demografico piuttosto preciso, e anche un millennial fascia anziana che si occupa di tecnologia per lavoro si sente vecchio quando la apre. Meglio scarica

TikTok - fare il primo post come Chiara Ferragni : @vanityfairitalia@Lisaandlena 32,7 milioni di follower@glamouritalia@lorengray 30,3 milioni di follower@vogueitalia@gqitalia@babyariel 29,3 milioni di follower@lacucinaitaliana@camerondallas 17,8 milioni di follower@wireditalia@lizakoshy 13,9 milioni di follower@experienceis @Savannahsoutas 13,8 milioni di followerSe siete rimasti fermi a guardare pensando che TikTok fosse un social vietato agli over 13, preparate a ricredervi. Chiara Ferragni è ...

Ciak - TikTok e azione! Il cinema in 15 secondi - : Cinzia Romani L'applicazione cinese che fa diventare tutti registi in un anno è stata scaricata 750 milioni di volte Ciak, azione, TikTok. E finisce in cantina il cinema di papà e mamma, quarantenni che s'ostinano ad andare in sala o si abbonano a Netflix, pensando d'essere moderni perché fruiscono il film in streaming. Nelle loro camerette, invece, i preadolescenti occidentali muniti di smartphone dalla scuola elementare, attraverso ...

TikTok aggiunge la musica in streaming. Arriva il nuovo servizio del social che piace ai teenager : Il modello è quello di Spotify, ma con la possibilità di associare video a brani musicali. Partirà prima dall’India per poi sbarcare anche da noi

TikTok vuole risolvere il problema della cinesità diventando un po’ meno cinese : Milano. TikTok è il social network più eccitante del momento. È quello che cresce di più in assoluto, è popolarissimo tra i teenager, segmento demografico ambito e difficile, è entrato nella cultura di massa. Avete presente “ok boomer”? È nato su TikTok. Perfino Mark Zuckerberg, il potente ceo di Fa

I segreti di Tik Tok : Giorgio Coluccia Viaggio nell'universo oscuro e «oscurato» del social cinese più in voga del momento Barcellona Niente nome e cognome, nessuna generalità o altri «indizi». Il viaggio nell'universo oscuro, e oscurato, di Tik Tok inizia con Chiara, nome di pura fantasia, che si è trasferita a Barcellona per cercare lavoro e da qualche mese si ritrova dietro le quinte del social più in voga del momento. È una Content Moderator, una ...

TikTok punta allo streaming audio a basso costo e sfonda un altro record di download sul Play Store : TikTok raggiunge un nuovo record di download sul Google Play Store e pensa di abbinare un abbonamento streaming audio per i mercati emergenti L'articolo TikTok punta allo streaming audio a basso costo e sfonda un altro record di download sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Su Tik Tok allarme pedofili : 44enne fiorentino voleva adescare minorenni : Un 44enne fiorentino è finito nelle indagini della polizia postale di Firenze perché trovato a navigare ogni giorno su Tik Tok sotto false sembianze. Nei suoi archivi sono stati trovati selfie di ragazzini che ammiccano con sguardi provocanti mentre intonano l’ultima canzone uscita sul web. E poi scollature e adolescenti che si muovono ballando, a volte in abiti succinti. Il 44enne è solo un esempio, sono infatti molti gli adulti che, fingendosi ...

TikTok pensa alla sua piattaforma di streaming musicale : TikTok (Photo by Chesnot/Getty Images) ByteDance, società proprietaria di TikTok, sta pianificando la creazione di un servizio di streaming musicale on demand collegato alla app di video. Secondo il Financial Times l’applicazione conterrebbe una raccolta di micro-video che l’utente può sincronizzare con la canzone in ascolto creando un contenuto da condividere con i propri amici su TikTok e sugli altri social network. L’abbonamento al servizio ...