Tiene il cane al guinzaglio mentre guida l' auto lungo la statale

Opera il cane e poi al risveglio dall’anestesia lo Tiene in braccio per le coccole - il veterinario dolcissimo che impazza sul web : Un veterinario ha Operato un cane in anestesia totale. Quando il cane ha iniziato a risvegliarsi, invece che lasciarlo sul lettino o a terra, ha deciso di prenderlo in braccio e tenerlo stretto a se fino a che non si è risvegliato completamente. Questo veterinario è stato ripreso di colleghi e il filmato è stato caricato sul web dove ha fatto pieno di like. Il cane, Meesha si è svegliata molto agitata dal’anestesia e il veterinario, ...