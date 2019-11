The Witcher | la serie tv fantasy con Henry Cavill arriva su Netflix

La serie The Witcher di Netflix esplorerà parte della storia di Yennefer solo accennata nei libri : Mentre ci avviciniamo sempre più all'uscita della prima stagione della serie The Witcher di Netflix, riceviamo ancora più informazioni. Anche se non sappiamo ancora esattamente come andranno le cose, è interessante sapere dalla showrunner Lauren S. Hissrich che personaggi come Yennefer esploreranno aspetti della loro vita solo accennati altrove."Sentirete pezzi del passato di [Yennefer], di solito vi viene detto: "Ecco qualcosa che mi è successo ...

Cyberpunk 2077 sarà più corto di The Witcher 3 - ma anche più rigiocabile : CD Projekt Red è tornata a parlare di Cyberpunk 2077, sbilanciandosi per quanto riguarda la longevità dell'attesissimo titolo.In particolare Cyberpunk 2077 avrà una lunghezza complessiva minore di The Witcher 3, considerando sia la campagna principale quanto tutte le missioni e attività secondarie. CD Projekt ha però anche dichiarato come le missioni secondarie di Cyberpunk 2077 saranno anche più complesse di quelle di The Witcher 3, offrendo ...

The Witcher - spoiler dal produttore : 'Modifiche al libro evidenti già nel primo episodio' : La serie Netflix The Witcher è molto attesa in tutto il mondo: la piattaforma punta forte su quello che è stato definito il nuovo 'Game of Thrones' e da quando è stato annunciato il suo debutto, previsto per il 20 dicembre, la curiosità cresce velocemente. La showrunner Lauren S. Hissrich ha precisato che la serie è basata su 'Il Guardiano degli Innocenti', la prima raccolta di racconti di Andrzej Sapkowski, che ha 'disegnato' i confini del ...

Nuove uscite su Netflix a dicembre 2019 - le serie tv più attese da The Witcher a V Wars e You 2 : Le Nuove uscite su Netflix di dicembre 2019 chiudono col botto un'annata ricca di serie tv di grande successo. La programmazione del mese prende il via l'1 dicembre con tre attesi ritorni. Il primo è quello di Agents of S.H.I.E.L.D.: la serie creata da Joss e Jed Whedon e Maurissa Tancharoen arriva dunque sulla piattaforma con i 13 episodi della sua sesta stagione. Qui la squadra dovrà affrontare un nuovo nemico con le sembianze del defunto ...

The Witcher di Netflix : a caccia di indizi sulla trama attraverso i titoli degli episodi : La serie TV di The Witcher verrà pubblicata tra poco meno di un mese e Netflix ha pubblicato per l'occasione i titoli dei diversi episodi che compongono la prima stagione. Accanto a ciascun titolo c'è una breve descrizione e una gif del suo logo, e sono proprio le descrizioni che ci danno un'idea degli eventi e dei temi su cui ogni episodio verterà.Quindi, cosa possiamo aspettarci? Bene, il primo episodio, intitolato "L'inizio della fine", porta ...

Il nuovo poster della serie The Witcher di Netflix punta i riflettori su Geralt - Yennefer e Ciri : Netflix ha pubblicato un nuovissimo poster per l'imminente adattamento della serie fantasy di The Witcher, puntando i riflettori sui personaggi principali Geralt of Rivia di Henry Cavill, Yennefer di Anya Chalotra e Ciri di Freya Allan. Prima del suo debutto questo 20 dicembre, la serie è stata recentemente rinnovata per una seconda stagione. Basato sull'amata serie fantasy, The Witcher è una storia epica in cui Geralt di Rivia, un cacciatore di ...

La showrunner della serie Netflix di The Witcher svela quale sarà il più grande cambiamento rispetto ai libri : La serie The Witcher di Netflix adatterà i romanzi originali dell'autore Andrzej Sapkowski, a partire dalla raccolta di racconti noti come The Last Wish. I fan riconosceranno sicuramente alcuni dei personaggi e avventure da quel libro, ma come la showrunner Lauren S. Hissrich ha spiegato a SciFi Now, (tramite Redanian Intelligence) ci saranno alcuni cambiamenti nella storia e in che modo determinati personaggi figureranno nella narrazione ...

The Witcher - il trailer - le immagini e la data di uscita della serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Nuove immagini, numero di puntate e la data di uscita per The Witcher, la saga fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. The Witcher Henry Cavill La nuova serie targata Netflix, composta da 8 puntate e ispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, arriva in streaming il 20 dicembre del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. The Witcher, il trailer Durante il San Diego ...

X019 : Xbox Game Pass continua a crescere con Rage 2 - The Witcher 3 - Remnant From the Ashes - Age of Empires II e molti altri : Un evento dedicato all'universo Xbox di questi tempi non è un evento Xbox senza nuovi annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che sicuramente molto bene sta facendo sin dal suo debutto.I giochi in arrivo sono davvero parecchi, alcuni saranno disponibili già ora mentre altri arriveranno nel corso del 2019 e successivamente nel 2020. I grandi nomi, inoltre, non mancano:GIOCHI DISPONIBILI ORALeggi altro...

The Witcher 3 arriva anche su Xbox Games Pass? : The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe presto arrivare su Xbox Game Pass, stando a quanto dice un annuncio pubblicitario.In particolare l'annuncio è stato scovato su Twitch dall'utente Reddit tombonez, e stando a quanto possiamo vedere sembrerebbe essere un annuncio originale.Stando a quanto annunciato da Microsoft fin ora, la società ha detto che avrebbe annunciato qualche novità sull'Xbox Game Pass in occasione del X019, per cui tanto vale tenere ...

The Witcher di Netflix è già stato rinnovato per una seconda stagione e si mostra in nuove immagini : La prima stagione della serie TV di The Witcher targata Netflix verrà ufficialmente lanciata il 20 dicembre e mentre l'attesa per l'adattamento della storia di Geralt di Rivia è alle stelle, arriva una notizia che non può che far gioire parecchi fan.A quanto pare Netflix ha deciso di rinnovare per una seconda stagione la serie ancora prima di attendere di scoprire l'accoglienza riservata al primo ciclo di episodi. Una mossa che almeno ...

The Witcher 2 su Netflix ci sarà - Henry Cavill promosso prima del debutto : Buone notizie per gli appassionati dell'epopea di Geralt di Rivia: Netflix ha annunciato The Witcher 2. La nuova serie fantasy, basata sull’omonima saga bestseller, è stata confermata per un secondo ciclo di episodi ancor prima del debutto della prima stagione su Netflix il prossimo 20 dicembre 2019. In una precedente intervista, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich non aveva escluso la possibilità di realizzare più capitoli per la storia di ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Netflix ha rinnovato The Witcher : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 13 novembre Netflix ha rinnovato The Witcher per una seconda stagione composta da 8 ...