Thanksgiving Day 2019 | storia e curiosità sul Giorno del Ringraziamento | una celebrazione

(Di giovedì 28 novembre 2019) E’ una tra le feste più attese e celebrate: ilDay, o Festa del, ricorre negli Stati Uniti ogni quarto giovedì di novembre e in Canada ogni secondo lunedì di ottobre. Ricorre dunque il 28 novembreil 398°Day. Secondo la tradizione il primodelviene fatto risalire al 1621, quando a Plymouth, nel Massachusetts, i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore per il raccolto, e per i rifornimenti di cibo e materiali giunti dall’Europa. Fu poi nel 1863 che Abraham Lincoln proclamò ladeldel, che da quel momento diventò una tradizione annuale e perse la sua connotazione cristiana. Il primoDay come lo conosciamo oggi, celebrato quindi ogni quarto giovedì del mese di novembre, fu istituito proprio il 26 novembre 1941 dal presidente Roosvelt. Per i ...

