Testimoni di Geova | sito in mille lingue

Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 28 novembre 2019) Ilweb ufficiale deidi(jw.org) ha raggiunto un record particolare: è infatti arrivato a includere articoli

moon95832482 : RT @_SpaceJay___: LA CINA METTE I MUSULMANI IN CAMPI DI CONCENTRAMENTO, LA RUSSIA BUTTA IN GALERA I TESTIMONI DI GEOVA, IN CECENIA GLI OMOS… - l0s3yours3lf : RT @_SpaceJay___: LA CINA METTE I MUSULMANI IN CAMPI DI CONCENTRAMENTO, LA RUSSIA BUTTA IN GALERA I TESTIMONI DI GEOVA, IN CECENIA GLI OMOS… - annamariapapa4a : @andreagali1972 Anche i testimoni di geova? ???????????????????? -