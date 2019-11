Terremoto | via libera al decreto legge ma la destra si astiene

Terremoto Albania - la prima scossa ripresa dalla telecamera di sicurezza : il gatto scappa via in anticipo - poi il palazzo sobbalza [VIDEO] : Continua ad aggravarsi il bilancio del violento Terremoto che ieri ha colpito l’Albania: si parla di almeno 24 morti e oltre 650 feriti. Secondo l’ultimo aggiornamento del governo di Tirana sono state estratte vive della macerie 45 persone. Le squadre di soccorso continuano le operazioni alla ricerca dei dispersi. Tanti gli edifici crollati a causa della violenza della scossa e per questo sarebbero “molte le persone ancora sotto le macerie”, ...

Sisma Albania - l’Italia invia aiuti ed esprime cordoglio e solidarietà : “Giusto aiutare - il Terremoto non ha colori e bandiere” : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Albanese, Ilir Meta, esprimendo il cordoglio per le vittime del terremoto e la solidarietà e la vicinanza al popolo albanese. Sisma Albania, Lamorgese: “cordoglio e solidarietà, da Italia aiuti per soccorsi” Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha scritto al suo omologo dell’Albania, Sandër Lleshaj, per ...

Terremoto Albania - la Croce Rossa : “Avviata la raccolta fondi” : “Non lasceremo sola la popolazione albanese, colpita dal devastante Terremoto di questa notte. La Croce Rossa Italiana ha immediatamente risposto alla richiesta di soccorso avanzata dall’Albania – spiega Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – a seguito della scossa di magnitudo 6.5 che ha colpito il Paese. Insieme alla ...

Terremoto Albania - Conte invia squadre e mezzi di soccorso : Terremoto Albania, Conte invia squadre e mezzi di soccorso. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha autorizzato la partenza di uomini e mezzi

Terremoto in Albania - 7 morti e 300 feriti : si scava tra le macerie - l'Italia invia due squadre di vigili del fuoco : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto in Albania - 7 morti e 300 feriti : si scava tra le macerie - l'Italia invia due squadre di vigili del fuoco : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto in Albania - 6 morti e 300 feriti : si scava tra le macerie - l'Italia invia due squadre di vigili del fuoco : Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania: è accaduto nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è drammatico: almeno...

Terremoto in Albania - 6 morti e 300 feriti : si scava tra le macerie - l'Italia invia due squadre di vigili del fuoco : Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania: è accaduto nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è drammatico: almeno...

Terremoto Francia : i reattori fermati saranno riavviati a dicembre : Il riavvio graduale dei reattori della centrale nucleare di Cruas, nel dipartimento dell’Ardeche, fermati per controlli in seguito della forte scossa di Terremoto dello scorso 11 novembre, avverrà tra circa 3-4 settimane: lo ha reso noto il gestore nazionale Edf. L'articolo Terremoto Francia: i reattori fermati saranno riavviati a dicembre sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - sospese linee ferroviarie e verifiche sull’alta velocità : controlli anche su autostrade : Dalle 18.40 il traffico ferroviario sulle linee Sulmona-Avezzano, Roccasecca-Avezzano e fra Ceprano e Cassino (linea Roma-Cassino) è stato sospeso a causa della scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 che ha interessato il territorio fra l'Abruzzo e il Lazio. La decisione, in via precauzionale, serve a consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete ferroviaria italiana.Continua a leggere

Terremoto Abruzzo : traffico ferroviario sospeso su alcune linee : “Dalle 18.40 il traffico ferroviario sulle linee Sulmona – Avezzano, Roccasecca – Avezzano e fra Ceprano e Cassino (linea Roma – Cassino), è sospeso, in via precauzionale, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI a seguito di una scossa di Terremoto che ha interessato il territorio fra l’Abruzzo e il Lazio. Sulla linea AV Roma – Napoli, per lo stesso motivo, ...

Terremoto - sospese linee ferroviarie e verifiche sull’alta velocità. Controlli anche su Autostrade : Dalle 18.40 il traffico ferroviario sulle linee Sulmona-Avezzano, Roccasecca-Avezzano e fra Ceprano e Cassino (linea Roma-Cassino) è stato sospeso a causa della scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 che ha interessato il territorio fra l'Abruzzo e il Lazio. La decisione, in via precauzionale, serve a consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete ferroviaria italiana.Continua a leggere

Terremoto Calabria : ripresa circolazione sulla linea ferroviaria Paola-Sapri : E’ ripresa alle 08:55, e sta tornando progressivamente alla normalità, la circolazione ferroviaria sulla linea Paola–Sapri, tra Diamante e Marcellina, sospesa alle 06:35 dopo la segnalazione della Protezione Civile di un Terremoto avvenuto al largo della costa della Calabria. “I tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) non hanno riscontrato alcun danno all’infrastruttura dopo la ricognizione della linea a ...

Terremoto in Calabria magnitudo 4.4 vicino Scalea : sospeso traffico ferroviario. Avvertita anche nel Pollino : Terremoto in Calabria, dove una scossa di magnitudo 4.4 é stata registrata alle 6:31 nel Mare Tirreno, al largo di Scalea. L'epicentro é stato localizzato ad una profondità...