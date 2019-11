Terremoto in Albania | ressa per il pane nello stadio di Durazzo

Terremoto Albania - gli esperti : “adesso ci aspettiamo forti aftershock che potranno provocare ulteriori danni” : Sono giorni di ansia, paura e disperazione in Albania dopo il Terremoto di magnitudo 6.4 del 26 novembre. La scossa, con epicentro nei pressi di Durazzo, ha provocato il crollo di molti edifici e un conseguente bilancio delle vittime che continua ad aumentare man mano che si scava nelle macerie. Al momento, si parla di 40 vittime e oltre 650 feriti. E la terra continua a tremare in Albania: alle 11:52 di oggi, è stata registrata una nuova scossa ...

Il Terremoto in Albania e il rischio tsunami nell’Adriatico : gli scenari di pericolo per le coste dell’Italia : In seguito al Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l’Albania nella notte tra 25 e 26 novembre, si era parlato di rischio tsunami in Albania e Montenegro, e in seconda battuta anche per l’Italia. L’allerta è stata poi cancellata poiché il livello dei mari non destava preoccupazione. Ma a ben vedere, quell’allarme che il Centro tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva diramato alla Protezione Civile non aveva ragione ...

Terremoto - nuova forte scossa in Albania. Paura tra la popolazione a Durazzo : Ancora Paura in Albania, dove un’altra violenta scossa di Terremoto ha colpito poco prima delle 12. La scossa, di magnitudo 5.1, ha scatenato il panico tra residenti e soccorritori della città di Durazzo nei pressi dell’hotel Miramare sbriciolato dal sisma di martedì scorso, ma anche in altre zone del Paese La scossa è stata registrata in mattinata nel Mar Adriatico, a circa 40 chilometri a Nord di Tirana, causando il panico nella ...

Terremoto Albania - nuova scossa di magnitudo 5.1 a Durazzo. Nella notte recuperati altri nove corpi : le vittime salgono a 39 : In Albania si continua a scavare tra le macerie mentre la terra continua a tremare. Una nuova violenta scossa di magnitudo 5.1 è stata registrata in mattinata a Durazzo, causando il panico Nella popolazione, dopo il Terremoto che ha colpito il Paese Nella notte tra lunedì e martedì e con altre scosse che si sono verificate anche nelle ultime ore. Il numero dei morti, intanto, continua a salire. In mattinata, il primo ministro Edi Rama ha reso ...

Nuova forte scossa di Terremoto in Albania : panico a Durazzo [DATI e MAPPE] : Un’altra violenta scossa di terremoto è stata avvertita alle 11:52 in Albania: a Durazzo si è scatenato il panico tra residenti e soccorritori. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo si è trattato di un evento magnitudo 4.9 con epicentro nel Mare Adriatico, a 18 km nordovest da Durazzo e 42 km ovest da Tirana. L'articolo Nuova forte scossa di terremoto in Albania: panico a Durazzo [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - nuova scossa di magnitudo 5.2 fa tremare l’Albania : panico a Durazzo : nuova scossa di Terremoto fa tremare l'Albania. il sisma è stato registrato nell'Adriatico al largo di Durazzo con una magnitudo di 5.2 ed è stato preceduto alle 11.25 da un altro di magnitudo 4.1. Intanto, sale a 40 il bilancio ufficiale del Terremoto del 26 novembre scorso.Continua a leggere

Terremoto Albania - i vigili del fuoco italiani a lavoro tra le macerie : “Mai perdere la speranza” : Continua in Albania il lavoro dei vigili del fuoco italiani, arrivati a Durazzo e Tirana per scavare tra le macerie dei palazzi crollati nella speranza di trovare vivi gli ultimi dispersi dopo il Terremoto del 26 novembre. "Abbiamo trovato persone vive anche dopo sei giorni", hanno detto alcuni di loro. Intanto, continua a salire il bilancio delle vittime: ci sono 39 morti accertati.Continua a leggere

Terremoto in Albania : morta la fidanzata del figlio del premier - genitori e fratello : Si è aggravato ancora il bilancio delle vittime del Terremoto in Albania: secondo gli ultimi dati i morti sono 39, come ha reso noto il premier Edi Rama. Tra le vittime, ha precisato Rama, ci sono anche 4 bambini di età da tre e otto anni e 17 donne. Finora sono stati registrati 15 morti a Durazzo, 23 a Thumane e uno a Kurbin. Il sisma ha colpito duramente anche la famiglia del premier. La famiglia della fidanzata del figlio, Gregor Rama, è ...

Il numero delle persone morte per il Terremoto in Albania è salito a 40 : Il numero delle persone morte per il recente terremoto in Albania è salito a 40. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa, spiegando che nella notte sono stati recuperati altri corpi. La scossa principale, di magnitudo 6.5, è avvenuta

Terremoto Albania - altri nove corpi ritrovati nella notte : le vittime totali salgono a 39 - ci sono anche quattro bambini : In Albania si continua a scavare tra le macerie, dopo il Terremoto che ha colpito il Paese nella notte tra lunedì e martedì e con altre scosse che si sono verificate anche nelle ultime ore, e il numero dei morti continua a salire. In mattinata, il primo ministro Edi Rama ha reso noto che il numero dei morti è salito a 39, con nove corpi estratti da sotto gli edifici durante la notte. Tra questi, ha specificato il premier, ci sono anche quattro ...

Terremoto Albania - si aggrava il bilancio : 30 morti - 48 persone recuperate dalle macerie : A 36 ore dal Terremoto di magnitudo 6,4 della scala Richter che ha colpito l’Albania, il numero delle vittime è salito a 30, mentre 48 persone sono state recuperate dalle macerie”. Lo scrive su twitter il portavoce del governo di Tirana, Endri Fuga, assicurando: “Ci rialzeremo di nuovo e ricostruiremo quello che è stato danneggiato”. Il portavoce indica poi l’indirizzo internet http://e-Albania.al/donate/ per le ...

Terremoto in Albania vicino a Durazzo : 20 morti e almeno 600 feriti. Danni e molte persone intrappolate : Scossa di magnitudo 6.2 nella notte. In moto la macchina degli aiuti dall'Italia: 200 uomini e mezzi partiti per prestare soccorso

Terremoto Albania : bilancio vittime sale a 28 morti - salvate 48 persone : sale a 28 morti e oltre 600 feriti il bilancio del Terremoto di magnitudo 6.4 che ieri ha duramente colpito Durazzo e dintorni, in Albania. I media locali precisano che la tragica conta è ancora provvisoria perché ci sono decine di dispersi e si sta scavando ancora sotto le macerie.Il premier Edi Rama ha visitato i feriti in ospedale e gli sfollati. Molte persone hanno trascorso la notte all’aperto, la maggior parte in tende ...

Terremoto in Albania - la fidanzata 24enne del figlio del premier morta con tutta la sua famiglia : Il Terremoto in Albania che ha causato almeno 30 morti e centinaia di feriti, oltre a decine di dispersi, ha colpito duramente anche la famiglia del premier Edi Rama. La famiglia della...