Terremoto | “In Albania ci sono tantissimi tifosi dell’Inter” | il messaggio del club

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Il calcio unisce, sempre. Basta volerlo. “Incidell’Inter. A loro, ai loro cari e a tutto il popolo albanese vanno i nostri pensieri in questi giorni di grande difficoltà“: così ilnerazzurro sul proprio profilo Twitter ha voluto esprimere la propria vicinanza e solidarietà al popolo albanese, gravemente colpito da un forte, al qualeseguite diverse repliche. A corredo di questoanche la foto di un Interdavanti al Duomo di Milano. L'articolo, “Incidell’Inter”: ildelnerazzurro al popolo albanese Meteo Web.

emergenzavvf : #Albania #terremoto, senza sosta l’attività dei nostri team. Sono 175 i #vigilidelfuoco in aiuto alla popolazione a… - davidallegranti : E con il leghista che fa la proposta di matrimonio in aula prima dell’inizio dell'esame del decreto legge per la ri… - Agenzia_Ansa : In #Albania è la giornata del dolore, decretato il lutto nazionale in memoria delle vittime del terremoto #ANSA -