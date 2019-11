Terremoto in Albania | a rischio anche l’Italia L’allarme degli esperti | “prevenire è

Terremoto Albania : la Toscana mette a disposizione 149 posti letto per i pazienti gravi : La Toscana è pronta a mettere a disposizione 149 posti letto per rispondere alle eventuali necessità derivanti dagli effetti del Terremoto che ha colpito l’Albania. Inoltre la nostra Regione rende disponibile un elicottero e ha messo in stato di preallerta una sorta di pronto soccorso mobile che potrà essere attivato sul posto. E’ questo l’esito della ricognizione effettuata oggi dalla Centrale Operativa 118 di Pistoia-Empoli ...

Terremoto - “In Albania ci sono tantissimi tifosi dell’Inter” : il messaggio del club nerazzurro al popolo albanese : Il calcio unisce, sempre. Basta volerlo. “In Albania ci sono tantissimi tifosi dell’Inter. A loro, ai loro cari e a tutto il popolo albanese vanno i nostri pensieri in questi giorni di grande difficoltà“: così il club nerazzurro sul proprio profilo Twitter ha voluto esprimere la propria vicinanza e solidarietà al popolo albanese, gravemente colpito da un forte Terremoto, al quale sono seguite diverse repliche. A corredo di ...

Terremoto in Albania : l’Università degli Studi dell’Aquila pronta ad inviare aiuti : Dal primo momento successivo al sisma, che ha duramente colpito l’Albania – come si legge in una nota dell’Ateneo -, l’Università degli Studi dell’Aquila ha espresso solidarietà al popolo albanese inviando una nota al Rettore dell’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, offrendo aiuto logistico per gestire le prime fasi dell’emergenza tramite l’eventuale invio del ...

Terremoto in Albania - calca di persone in fila per il pane allo stadio di Durazzo : le immagini : Centinaia di persone si sono messe in coda allo stadio di Durazzo, in attesa di ricevere il pane attorno alle auto di volontari che portano aiuti. Il campo-tende allestito nei giorni scorsi è praticamente deserto, “sono scappati tutti oggi dopo la scossa”, racconta un ragazzo, mentre altri sfollati lasciano un’altra struttura di emergenza a bordo di pullman e ogni altro mezzo possibile. Il Ministero della Difesa ha reso noto, ...

Terremoto Albania : salgono a 47 i morti - 150 posti disponibili negli ospedali della Puglia : Sale a 47 il bilancio delle vittime del violento Terremoto in Albania. Gli ultimi quattro corpi ritrovati sono quelli di una mamma con i suoi tre bambini, estratti dalle macerie della loro villetta di tre piani a Durazzo dai vigili del fuoco italiani. Ci sarebbe ancora un disperso. Ambasciatore d’Italia nelle zone terremotate Solidarietà e vicinanza dell’Italia al popolo albanese colpito dal devastante Terremoto di martedì notte: è ...

Terremoto in Albania : 47 le vittime accertate : Continua purtroppo ad aggravarsi il bilancio del Terremoto di martedì scorso in Albania. Le vittime accertate sono adesso 47: 16 a Durazzo, 23 a Thumane ed una a Lezha, dove un 32enne è deceduto a causa di un incidente automobilistico, perdendo il controllo dell’auto che stava guidando proprio a causa della scossa. Il numero dei feriti è pari a 600 persone.Oggi ci sono state altre scosse, la più forte delle quali di magnitudo 5.4 lungo la ...

Terremoto in Albania : ressa per il pane nello stadio di Durazzo : È ressa per il pane nei pressi dello stadio di Durazzo: decine di persone si accalcano attorno alle auto di volontari che portano aiuti, mentre altre si accalcano lungo le inferriate di una scuola dove arrivano derrate alimentari e generi di prima necessità. Lo ha constatato l’agenzia di stampa Ansa.Il campo tende allestito nei giorni scorsi è praticamente deserto, “sono scappati tutti oggi dopo la scossa”, ...

Terremoto Albania - gli esperti : “adesso ci aspettiamo forti aftershock che potranno provocare ulteriori danni” : Sono giorni di ansia, paura e disperazione in Albania dopo il Terremoto di magnitudo 6.4 del 26 novembre. La scossa, con epicentro nei pressi di Durazzo, ha provocato il crollo di molti edifici e un conseguente bilancio delle vittime che continua ad aumentare man mano che si scava nelle macerie. Al momento, si parla di 40 vittime e oltre 650 feriti. E la terra continua a tremare in Albania: alle 11:52 di oggi, è stata registrata una nuova scossa ...

Il Terremoto in Albania e il rischio tsunami nell’Adriatico : gli scenari di pericolo per le coste dell’Italia : In seguito al Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l’Albania nella notte tra 25 e 26 novembre, si era parlato di rischio tsunami in Albania e Montenegro, e in seconda battuta anche per l’Italia. L’allerta è stata poi cancellata poiché il livello dei mari non destava preoccupazione. Ma a ben vedere, quell’allarme che il Centro tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva diramato alla Protezione Civile non aveva ragione ...

Terremoto - nuova forte scossa in Albania. Paura tra la popolazione a Durazzo : Ancora Paura in Albania, dove un’altra violenta scossa di Terremoto ha colpito poco prima delle 12. La scossa, di magnitudo 5.1, ha scatenato il panico tra residenti e soccorritori della città di Durazzo nei pressi dell’hotel Miramare sbriciolato dal sisma di martedì scorso, ma anche in altre zone del Paese La scossa è stata registrata in mattinata nel Mar Adriatico, a circa 40 chilometri a Nord di Tirana, causando il panico nella ...

Terremoto Albania - nuova scossa di magnitudo 5.1 a Durazzo. Nella notte recuperati altri nove corpi : le vittime salgono a 39 : In Albania si continua a scavare tra le macerie mentre la terra continua a tremare. Una nuova violenta scossa di magnitudo 5.1 è stata registrata in mattinata a Durazzo, causando il panico Nella popolazione, dopo il Terremoto che ha colpito il Paese Nella notte tra lunedì e martedì e con altre scosse che si sono verificate anche nelle ultime ore. Il numero dei morti, intanto, continua a salire. In mattinata, il primo ministro Edi Rama ha reso ...

Nuova forte scossa di Terremoto in Albania : panico a Durazzo [DATI e MAPPE] : Un’altra violenta scossa di terremoto è stata avvertita alle 11:52 in Albania: a Durazzo si è scatenato il panico tra residenti e soccorritori. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo si è trattato di un evento magnitudo 4.9 con epicentro nel Mare Adriatico, a 18 km nordovest da Durazzo e 42 km ovest da Tirana. L'articolo Nuova forte scossa di terremoto in Albania: panico a Durazzo [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - nuova scossa di magnitudo 5.2 fa tremare l’Albania : panico a Durazzo : nuova scossa di Terremoto fa tremare l'Albania. il sisma è stato registrato nell'Adriatico al largo di Durazzo con una magnitudo di 5.2 ed è stato preceduto alle 11.25 da un altro di magnitudo 4.1. Intanto, sale a 40 il bilancio ufficiale del Terremoto del 26 novembre scorso.Continua a leggere