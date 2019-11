Terremoto Albania | la Toscana mette a disposizione 149 posti letto per i pazienti gravi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Laè pronta are a149per rispondere alle eventuali necessità derivanti dagli effetti delche ha colpito l’. Inoltre la nostra Regione rende disponibile un elicottero e ha messo in stato di preallerta una sorta di pronto soccorso mobile che potrà essere attivato sul posto. E’ questo l’esito della ricognizione effettuata oggi dalla Centrale Operativa 118 di Pistoia-Empoli su richiesta della Protezione civile nazionale. “Attualmente i, che non possono essere curati sul posto, vengono ospitati soprattutto nelle strutture delle regioni più vicine come la Puglia – ha spiegato il dottor Piero Paolini, direttore della Centrale operativa 118 Pistoia e Empoli e referente sanitario regionale per le grandi emergenze – Ma in questa condizione di continua allerta a causa del ripetersi di scosse ...

emergenzavvf : #Albania #terremoto, senza sosta l’attività dei nostri team. Sono 175 i #vigilidelfuoco in aiuto alla popolazione a… - emergenzavvf : #Terremoto #Albania, dopo il corpo della ragazza recuperato ieri, ora i tre bimbi stretti nell’ultimo abbraccio del… - Agenzia_Ansa : In #Albania è la giornata del dolore, decretato il lutto nazionale in memoria delle vittime del terremoto #ANSA -