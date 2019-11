Tennis | è tempo di vacanze | Tsitsipas sceglie il freddo dell’Islanda | Medvedev | Osaka e

Tennis - Coppa Davis 2020 : modifiche all’orizzonte? Più gare in contemporanea e due settimane di competizioni : Pochi spettatori e match molto lunghi che spesso sono terminati con doppi giocati nel cuore della notte: si è appena conclusa la prima edizione della rinnovata Coppa Davis e subito sono balzate agli occhi diverse criticità. A “La Gazzetta dello Sport” ha parlato il principale autore di questa nuova formula, Gerard Piqué. Così Piqué alla Rosea: “Penso che in tanti non siano venuti perché non sapevano cosa aspettarsi. Però è ...

Tennis - Sinner si racconta a ‘Che tempo che fa’ : “facevo solo sci fino a 13 anni. Obiettivo top-50 nel 2020? No” : Il giovane Tennista italiano ha parlato di se stesso a ‘Che tempo che fa’, svelando alcuni retroscena della sua adolescenza Una stagione da incorniciare, condita dalla vittoria alle Atp Next Gen Finals, disputate poche settimane fa a Milano. Jannik Sinner ha fatto accendere su di sè i riflettori del Tennis italiano e internazionale, entrando giovanissimo nella top-100 del ranking ATP. AFP/LaPresse Intervenuto come ospite a ...

Tennis - Rafa Nadal : “Ho ancora bisogno di tempo dopo l’infortunio - voglio tornare al massimo” : Mentre a Shanghai Novak Djokovic veniva eliminato dal torneo Masters 1000 cinese per mano di Stefanos Tsitsipas, Rafa Nadal si trovava a Madrid per un evento organizzato da uno dei suoi sponsor. Lo spagnolo non sapeva ancora che il ko del serbo gli avrebbe regalato nuovamente il numero 1 del ranking ATP, per cui tutti suoi pensieri, e le domande, erano puntate sulla sua attuale situazione fisica. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a lato ...