Tanti auguri al codice a barre | compie 45 anni

Tina Turner - Tanti auguri a una donna che ce l’ha fatta. Nonostante tutto : Buon compleanno grande Tina Turner. Hai l’età di mio padre, ma io ti immagino sempre come ti ho vista per la prima volta in tv quando, senza Internet né cellulari, era Dee Jay television, primo storico e avveniristico programma televisivo, a portare in provincia la musica d’oltre confine e io, ragazzina, attendevo questo appuntamento quotidiano avida di canzoni e novità. Erano anni paTinati, anni di pura, vera, reale musica pop nonché dei ...

Tanti auguri a…Fabio Galante - un gavettone gli costò una denuncia per lesioni : Tanti compleanni in questo 20 novembre. Festeggiano, tra gli altri, Edu Vargas, ex attaccante del Napoli, e Fabio Galante, ex difensore. Cresciuto nel vivaio dell’Empoli, Galante esordisce con i toscani in C1 nel 1990. Dopo tre stagioni arriva in Serie A. E’ il Genoa a credere in lui e a farlo esordire nel massimo campionato. Tre buone stagioni con la maglia del Grifone (2 in A e 1 in B) poi il passaggio all’Inter. Cinque ...

Tanti auguri a… Luis Nani : la spalla di CR7 e quel passato sfortunato alla Lazio : Un talento di livello internazionale che ha stupito i tifosi di tutta l’Europa. Il protagonista di oggi per la speciale rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è Luís Carlos Almeida da Cunha, in arte Nani. L’ala portoghese, ex Manchester United e Lazio fra le tante, compie oggi 33 anni. La storia di un talento sottovalutato e del suo profondo legame con il connazionale Cristiano Ronaldo. Luis Nani è cresciuto ...

Tanti auguri a…Riccardo Zampagna - storia di un tappezziere prestato al calcio e delle sue rovesciate [VIDEO] : Nel calcio c’è chi ha un talento innato e lo coltiva a meno di problemi caratteriali e chi, come il protagonista di oggi de “L’uomo del giorno”, ha dovuto sudare parecchio per arrivare ai massimi livelli. Stiamo parlando di Riccardo Zampagna. L’ex attaccante di Ternana e Atalanta, tra le altre, compie 45 anni. La sua è una storia che può fare da esempio a Tanti giovani che approcciano a questo sport. Una ...

Tanti auguri Fallout 4 e The Elder Scrolls V : Skyrim! I due giochi di Bethesda compiono quattro e otto anni : Difficilmente i giocatori si dimenticheranno di due amati giochi come Fallout 4 e The Elder Scrolls V: Skyrim, due apprezzatissimi titoli targati Bethesda che hanno fatto breccia nel cuore dei fan.I due RPG, così simili e così diversi allo stesso tempo, hanno appena compiuto quattro e otto anni. Bethesda ha voluto celebrare la ricorrenza con due tweet pubblicati dall'account ufficiale.Fallout 4 è uscito il 10 novembre del 2015 su PS4,Xbox One e ...

“Tanti auguri a te” può essere difficilissima da suonare : Fare musica a un livello professionale è far sembrare tutto semplice e naturale e al contempo spingere al massimo le possibilità di uno spartito. Ma anche un motivetto un po’ banale come Happy Birthday to You (alle nostre latitudini meglio nota come Tanti auguri a te), può diventare molto più complesso e sfaccettato, se eseguito a un certo livello. In questo video la pianista e compositrice Nahre Sol si cimenta in ben 16 livelli di ...

A cento anni incinta - arriva la lettera dall’ospedale per farle Tanti auguri : Una donna di 100 anni è rimasta allibita quando ha letto la lettere che le arrivata dall’ospedale di Bognor Regis una piccola cittadina inglese. La donna si chiama Doris Ayling e come è stato riportato dal Sun, ha ricevuto dalla dirigenza dell’ospedale una lettera nella quale si congratulavano per la sua gravidanza. Sulla lettera inviata dall’ospedale c’è la data di nascita corretta della anziana donna e anche l’invito a presentarsi ...

30 ottobre - è il giorno del ‘Diez’ : Tanti auguri a D10S - Diego Armando Maradona! : Un personaggio, un’icona, un simbolo. Con i suoi pregi, tanti (in campo) e i suoi difetti, tanti (fuori). Oggi, 30 ottobre, è il giorno del ‘Diez’, di ‘D10S’, il giorno di Diego Armando Maradona. L’ex stella argentina compie 59 anni, tanti auguri al ‘Pibe de Oro’. Secondo tanti, il migliore. Per ciò che faceva, per ciò che era, per ciò che ha lasciato. Croce e delizia, genio e sregolatezza, ...

Tanti auguri Game Boy Color! La console di Nintendo compie 21 anni : Il Game Boy Color di Nintendo è stato lanciato per la prima volta in Giappone il 21 ottobre 1998 ed ha, quindi, compiuto 21 anni.Successore dell'amato Game Boy originale, il Game Boy Color prevedeva, in modo sorprendente, uno schermo a colori, dando ai giochi portatili Nintendo una nuova vita. Mentre purtroppo non abbiamo cifre esatte per ciascuna delle due console, Game Boy e Game Boy Color hanno venduto insieme ben 118,69 milioni di unità, con ...

Domenica In – Sesta puntata del 20 ottobre 2019 – Carlo Conti - Francesco Renga tra gli ospiti. Tanti auguri Mara! : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Sesta puntata del 20 ottobre 2019 – Carlo Conti, Francesco Renga tra ...

Tanti auguri GQ Italia! : Emanuele Farneti, Giuseppe de Bellis, Luca Dini, Giovanni AudiffrediFrancesca Airoldi, Giovanni AudiffrediMarco Santucci, Lidia Dainelli, Giovanni AudiffrediArturo ArtomGQ compie 20 anni Marco PalacinoMassimo Doris, Giovanni AudiffrediMatteo Mauri e Giovanni AudiffrediMoreno Zani, Giovanni AudiffrediCarlo Capasa, Giovanni AudiffrediCarlo Borromeo, Marta Ferri, Giovanni AudiffrediNik PirasFabrizio GiacconPaolo CondòStefano ColomboGiorgio e Gaia ...

Tanti auguri a…Sebastian Abreu : el Loco ancora in campo a 43 anni - 29 squadre e una vita di “cucchiai” : Borriello, Amoruso. Se parliamo di calciatori che hanno spesso cambiato maglia questi due sono i primi che ci vengono in mente. Ma c’è chi ha fatto ancora “meglio”. E’ Sebastian Abreu, attaccante uruguayano che in carriera ha vestito ben 29 divise diverse. Un record. D’altronde se ti chiamano “el Loco” un motivo ci sarà. E non è certo questo l’unico. Inizia la sua carriera nel Nacional de ...