Sul gol di Mertens la moviola si esprime così…

RiSultati NBA – Golden State sorride - i Lakers superano i Pelicans di Melli : ko anche Gallinari e Belinelli : Bene Warriors e Lakers: ko le squadre dei tre italiani, i Risultati della partite NBA della notte Un susseguirsi di sfide che hanno regalato una nottata magica in NBA. I Boston Celtics hanno superato i Brooklyn Nets per 121-110. Un ottimo Kemba Walker ha trascinato alla vittoria i padroni di casa con 39 punti, applausi anche per Brown, areferto con 22 punti e 10 rimbalzi. Ai Nets non sono bastati i 22 punti di Temple. Finale di fuoco in ...

RiSultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : le date delle prossime fasi : Risultati Coppa Italia Serie C: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 27 novembre 2019, per gli ottavi di finale della manifestazione.

Federico Chiesa - addio Fiorentina a gennaio? Veto Sulla Juventus - spunta l'Inter : Sul piatto Gabigol : Federico Chiesa si allontana sempre più dalla Fiorentina. Il mistero sulle sue condizioni fisiche potrebbe celare qualcosa di più grande, ovvero una possibile cessione già nella sessione di mercato invernale. A tal proposito, è stato convocato un summit tra la dirigenza viola (con il presidente Rocc

Gol e saluto militare - così Dybala “scherza” con Demiral Sulla tragedia umanitaria in Siria : Paulo Dybala è argentino. E ieri dopo il gol all’Atletico ha accennato un saluto militare a Demiral, in panchina. Demiral quel gesto lo aveva orgogliosamente mostrato al mondo, come tutti i suoi compagni di nazionale turca, in segno di “solidarietà” ai propri militari impegnati dallo scorso 9 ottobre nell’invasione della Siria del NordEst, il Rojava, una zona occupata dall’etnia curda. Al netto dell’indignazione ...

LIVE / Galatasaray-Club Brugge : video dei gol e riSultato in tempo reale : LIVE / Galatasaray-Club Brugge: il risultato in tempo reale e i gol! HIGHLIGHTS video GALATASARAY CLUB Brugge – Sono in campo in questo momento Galatasaray e Club Brugge per la disputa del match di Champions League. Il match è valido per la quinta giornata della fase a gironi del Gruppo A e vede contrapposte due squadre che si trovano in una posizione di classifica piuttosto scomoda. La sorte durante i giorni non ha infatti aiutato le due ...

Top e Flop : Bonaventura ritrova il gol - Barrow tira Sulla traversa un calcio di rigore : Top Higuain (Juventus) due goal ed un assist. Dopo un primo tempo visto da spettatore non pagante, si accende quando la Juventus ha la necessità di rimettere a posto una partita compromessa. Risulta, come spesso in questa stagione, decisivo. Smalling (Roma) un goal, due assist. Onestamente cosa chiedere di più ad un centrale difensivo, per nulla impegnato dagli avanti del Brescia. Una prestazione davvero da incorniciare. D’altronde non ...

Gabigol - il presidente del Flamengo fa Sul serio : 'Avviati i primi contatti con l'Inter' : Il Flamengo non intende perdere il suo nuovo "eroe", l'attaccante che a suon di goal e di record ha trascinato la squadra brasiliana alla vittoria in campionato con largo anticipo e soprattutto alla conquista della Copa Libertadores ai danni del River Plate. Gabigol, dunque, da oggetto misterioso (o genio incompreso) dell'Inter è ormai diventato a tutti gli effetti il nuovo fenomeno del calcio internazionale. Per questo motivo la società ...

Diretta/ Spal Genoa - riSultato live 0-0 - : Di Francesco a un passo dal gol! : Diretta Spal Genoa streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match della 13giornata del campionato di Serie A.