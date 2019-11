Su 45 mila molecole solo una modula GraR | speranza nella lotta all' antibiotico-resistenza

Ricerca della Statale di milano : l’assenza di molecole nel naso arresta i neuroni della pubertà : L’assenza di molecole nel naso arresta i neuroni della pubertà. Si tratta di due sostanze importanti per la connettività neuronale che cooperano per aiutare a formare il senso dell’olfatto e, allo stesso tempo, garantire l’inizio della pubertà. Questo processo biologico è rilevante per comprendere le basi genetiche della sindrome di Kallmann, i cui pazienti presentano difetti olfattivi e assenza di pubertà. Una nuova Ricerca, ...