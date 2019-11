Strage di Bologna | conclusa la requisitoria Verso la sentenza per Gilberto Cavallini

Strage di Bologna - chiesto l’ergastolo per Gilberto Cavallini : “Ha condiviso il programma dei Nar : Il pm Enrico Cieri ha chiesto l'ergastolo per Gilbarto Cavallini nel corso della sua requisitoria davanti alla Corte d'Assise di Bologna: "Partecipò alla Strage del 2 agosto 1980. È responsabile come Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Con loro ha condiviso il programma politico militare dei Nar".Continua a leggere

Strage di Bologna - il pm chiede l’ergastolo per Gilberto Cavallini : La procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per Gilberto Cavallini, l’ex membro dei Nuclei armati rivoluzionari a processo per la Strage del 2 agosto 1980 alla stazione centrale del capoluogo emiliano-romagnolo, che con i suoi 85 morti e 200 feriti fu l’attentato più sanguinoso degli Anni di Piombo. Per il pm Enrico Cieri “un delitto come questo, nonostante il tempo passato e la condotta successiva dell’imputato, non merita altra pena che ...

Strage di Bologna - chiesto l’ergastolo per l’ex Nar Gilberto Cavallini. Pm : “Un delitto come questo non merita altra pena” : “Un delitto come questo, nonostante il tempo passato e la condotta successiva dell’imputato non merita altra pena che l’ergastolo”. Così il pm Enrico Cieri ha concluso la prima parte della requisitoria nei confronti di Gilberto Cavallini, l’ex Nar imputato per la Strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. “Se doveste ritenere che Cavallini – ha detto la pubblica accusa rivolgendosi ai giudici della Corte ...

Strage di Bologna : ora spunta un giallo sulle foto non trovate : Giuseppe Aloisi L'avvocato di uno degli imputati di Bologna annuncia che nel fascicolo mancano delle fotografie. Ancora un giallo attorno alla Strage del 1980. Attenzione perché attorno al caso della Strage di Bologna - uno degli episodi più incresciosi della nostra storia nazionale, su cui la magistratura continua ad indagare ormai da decenni - stanno emergendo novità rilevanti. Se non altro perché il materiale fotografico a ...

Bologna - cori dalla curva interista irridono la Strage alla stazione : L'ira dei familiari delle vittime, Bolognesi: "L'Inter dovrebbe scusarsi". La denuncia di Alberani: "L'ho sentito, intonare quella frase è stata una bruttissima cosa"

Strage di Bologna : la maschera facciale non è di Maria Fresu. Nella bara il suo Dna non c’è : I resti trovati Nella bara di Maria Fresu nel corso dell’esumazione disposta dalla Corte d’Assise di Bologna appartengono a due Dna femminili differenti ma non alla mamma sarda, tra le vittime della Strage di Bologna. È quanto emerge dalla perizia integrativa depositata dal perito esplosivista Danilo Coppe, che risponde ai quesiti posti dalla Corte d’Assise di Bologna che sta processando l’ex esponente dei Nar, Gilberto Cavallini per concorso ...

Strage di Bologna - depositata perizia integrativa : la maschera facciale non è di Maria Fresu. Nella sua bara due Dna femminili - ma il suo non c’è : È stata depositata dal perito esplosivista Danilo Coppe la perizia integrativa che risponde ai quesiti posti dalla Corte d’Assise di Bologna che sta processando l’ex esponente dei Nar, Gilberto Cavallini per concorso Nella Strage del 2 agosto 1980 alla stazione. Il documento peritale, elaborato da Coppe e dal colonnello dei carabinieri Adolfo Gregori, Comandante della Sezione di chimica, esplosivi ed infiammabili dei Ris, integra anche la ...

Strage Bologna - avvocato Carlos : “Disponibile a farsi ascoltare” : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Carlos ha già detto e ripetuto che le responsabilità della sono della Cia e del Mossad. Detto questo, in passato aveva dato la sua disponibilità a essere ascoltato. Se ora alla luce di questi nuovi elementi, la magistratura italiana lo volesse sentire potranno ascolteranno o controinterrogarlo sulla base dei nuovi elementi emersi e vedremo che ha da dire”. Così l’avvocato Sandro ...

Strage Bologna - legale di Cavallini : “Teoria 86esima vittima trova avallo sostanziale” : Bologna, 15 ott. (Adnkronos) – “Se la notizia, data dall’Adnkronos, sarà confermata, è evidente che ci si trova di fronte a una situazione nuova rispetto alla precedente. La teoria della 86esima vittima trova un avallo sostanziale: quel lembo facciale, quei reperti che sono stati rinvenuti e da cui è stato estratto il Dna non appartenendo a Maria Fresu, appartengono a una persona che, allo stato, è sconosciuta, mai ...

Processo Strage di Bologna - “resti riesumati potrebbero non appartenere a Maria Fresu” : C’è una perizia, non ancora depositata e disposta dalla Corte d’assise di Bologna il 22 maggio scorso, che potrebbe riscrivere in parte la storia di quello che accadde il 2 agosto del 1980 nella stazione. I giudici avevano incaricato la biologa genetico-forense Elena Pilli di analizzare un lembo facciale, un piccolo scalpo con una chioma nera, un frammento parziale delle dita della mano destra e un frammento di mandibola in ...

Strage di Bologna - il giallo dell’86esima vittima : i resti riesumati non sono di Maria Fresu : I risultati della perizia ordinata dalla Corte d'Assise di Bologna, nell'ambito del processo contro l’ex terrorista dei Nar Gilberto Cavallini, ha stabilito che quei pochi resti riesumanti non appartengono a Maria Fresu a cui invece erano stai attribuiti. Una conclusione che riapre l'ipotesi di una ulteriore vittima di cui fino a oggi nessuno ha reclamato il corpo.Continua a leggere

Strage di Bologna - i resti non sono di Maria Fresu : c'è un'86esima vittima? : Giallo sull'esito dell'esame. Le diverse ipotesi dei legali dei terroristi e dei famigliari delle vittime

Bologna - il test del Dna riapre il giallo della Strage : Felice Manti strage di Bologna del 2 agosto 1980 Perizia sui resti attribuiti a Maria Fresu: non appartengono alla donna. Le vittime salgono a 86 Non bastavano processi infiniti, depistaggi, responsabilità rimpallate da destra a sinistra. Nel giallo della strage di Bologna del 2 agosto 1980 si aggiunge l'ennesimo giallo. Quello dell'86esima vittima della strage di Bologna. A quanto apprende l'Adnkronos, la perizia del Dna disposta nel ...

Strage Bologna : Meloni - ‘chiarire chi ha fatto sparire corpo Fresu’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Se confermato, lo scoop dell’Adnkronos sulla Strage di Bologna metterebbe in discussione l’intero castello processuale e confermerebbe che lì, la mattina del 2 agosto c’era una 86ma vittima. Forse la terrorista, come ipotizzato dalla tesi del giudice Priore e Valerio Cutonilli? E chi ha fatto sparire il corpo della povera Maria Fresu?” Lo ha afferma Giorgia Meloni, presidente di ...