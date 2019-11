Strada provinciale 46 Ispica Pozzallo | cantiere aperto

Savona - tragico schianto frontale sulla provinciale : Fabio muore a 31 anni in Strada : A perdere la vita è stato Fabio Vacca, un 31enne originario di Carcare che era al volante della sua utilitaria, una Fiat Panda che è andata completamente distrutta nell'impatto. La tragedia si è consumato nella prima mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre, sulla strada per Cadibona, la provinciale 29.Continua a leggere

Milano. Marco Delloli è morto in un incidente lungo la Strada provinciale 59 : Originario di Scaria Alta Valle d’Intelvi, Marco Delloli , 43 anni, è morto in un terribile incidente strada le avvenuto lungo la

Foggia - incidente Strada le sulla provinciale 141 : morti marito e moglie : Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, sabato 19 ottobre, sulla strada provinciale 141 che collega le cittadine Foggia ne di Manfredonia e Zapponeta. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, due auto, una Range Rover e una Lancia Lybra, si sono improvvisamente scontrate violentemente. Nell'impatto la Range Rover è uscita fuori strada, mentre per le persone a bordo dell'altra vettura non c'è stato nulla da fare, ...

Zotta : vicina riapertura Strada provinciale via Polense : Roma – “Stanno procedendo i lavori per la riapertura della strada provinciale Polense. Come annunciato qualche giorno fa, sara’ garantita la riapertura di questa importante arteria stradale nei prossimi giorni, dopo che la stessa era stata interessata da una frana e nel corso dei lavori era venuto alla luce un sito archeologico attenzionato dalla Sovrintendenza”. Cosi’ in una nota il vicesindaco della Citta’ ...