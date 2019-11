Stefano Bonaccini | gioco sporchissimo contro la Borgonzoni | occhio ai manifesti | svolta

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira sul voto in Emilia : "Pd? No - Stefano Bonaccini" : Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, interviene sulle elezioni regionali in Emilia Romagna. Si parla del candidato del Pd, Stefano Bonaccini, e le si chiede come mai abbia un buon successo tra la gente. Perché, spiega la direttrice di Euromedia Research, l'attuale

Stefano Bonaccini imbarazzato dal suo Pd : sui social scompaiono i simboli : A vederlo così, con quella barba brizzolata portata a metà tra Lenin e Lincoln, testa rasata, fisico da ex bagnino della riviera e sguardo da duro incorniciato dall' occhiale da vista sottile all' ultima moda, Stefano Bonaccini sembra il ritratto della sicurezza, l' uomo che non deve chiedere mai, p

Stefano Bonaccini scarica lo Ius soli : frecciatina a Nicola Zingaretti prima delle regionali : Nicola Zingaretti è messo all'angolo non solo dagli alleati di governo, ma anche dai suoi stessi compagni. La sparata sullo Ius soli ha innervosito un po' tutti. D'altronde Luigi Di Maio non ha così torto: in un momento per l'Italia estremamente critico (il caso dell'ex Ilva e il disastro a Venezia

Stefano Bonaccini : "Ius soli? Le priorità sono il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax" : “Ius soli? Le due priorità in questo momento sono: un grande piano di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax. Secondo me servivano toni per mettere al centro altre questioni oltre allo ius soli”.Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna a 24Mattino su Radio 24, osservando che “quando si affermano diritti non c’è mai un momento giusto o non giusto. ...

Stefano Bonaccini come Renzi - ora lancia l'Opa agli elettori leghisti : "Votatemi alle Regionali" : Stefano Bonaccini guarda al di là del proprio naso e si appella anche ai leghisti per la riconferma alla guida dell'Emilia-Romagna. L'attuale governatore si dice intenzionato a costruire "una coalizione di centrosinistra molto ampia, con il coinvolgimento diretto di tante personalità e forze civiche

Regionali Emilia-Romagna - Stefano Bonaccini contro Matteo Salvini : "Lui sostituiste e copre la Borgonzoni" : Il voto in Emilia-Romagna è fatidico per questo governo. Se anche la roccaforte scarlatta si ribella ed elegge il centrodestra per l'alleanza Pd e Cinque Stelle è la fine. Cerca di minimizzare Stefano Bonaccini, il governatore dem uscente della Regione, che fa eco a Giuseppe Conte: "Gli emiliano-rom

Stefano Bonaccini : "Tavolo con Gualtieri per modificare la plastic tax" : “Il 63% dell’intero fatturato italiano della produzione di plastica è in Emilia Romagna. In Regione stiamo discutendo per una delibera che introdurrà provvedimenti plastic free tra i più avanzati del paese. Ho sentito il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, tra pochi giorni sarà convocato un tavolo sulla plastica, e a breve verrà in Emilia Romagna. Ho chiesto di modificare la ...

Stefano Bonaccini pronto a una foto per l'Emilia : Un’alleanza elettorale in Emilia è possibile. La “foto di Narni” che ha fallito l’obiettivo in Umbria può riproporsi a sostegno della corsa di Stefano Bonaccini alla riconferma da governatore dell’Emilia Romagna. Ne è convinto lo stesso Bonaccini, che in un’intervista al Foglio si dice pronto a un’intesa con i 5 stelle. Nella roccaforte rossa per eccellenza si teme l’effetto ...

Emilia Romagna - Stefano Bonaccini teme la sconfitta : "Matteo Renzi - aiutami tu" : La metafora del "pugile alle corde" è spesso abusata, ma è assai calzante per fotografare la situazione attuale del centrosinistra. Incassato un colpo durissimo in occasione delle elezioni regionali in Umbria, l'alleanza Pd-M5s che regge il governo avrà presto un'altra votazione da affrontare, quell