Statale 16 a Bari nelle vicinanze di Torre a Mare | uomo travolto e ucciso mentre

(Di giovedì 28 novembre 2019) Un’altra tragedia si è consumata nella notte appena trascorsa sulla16 anei pressi di. Unè statocercava di attraversare a piedi la tangenziale nei pressi dell’uscita– Noicattaro sulla16. L’morto sul colpo è uno straniero di 36 anni. In pochi minuti, erano le 24, sono giunte diverse ambulanze. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’. La strada interessata dal grave incidente è stata per lungo tempo chiusa al traffico.

